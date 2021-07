Coup d’envoi des Jeux olympiques du Japon au milieu d’une cascade de catastrophes

Pour l’instant, les Jeux olympiques sont le fardeau du Japon. Et au-delà des risques déjà posés par la pandémie, les analystes soulignent la menace de longue date de catastrophe qui pèse sur la nation de l’archipel. « Le risque d’un tremblement de terre majeur un jour donné est très faible, mais il n’est pas nul », a déclaré à Reuters Robert Geller, sismologue et professeur émérite de l’Université de Tokyo, avertissant qu’un scénario d’urgence dans lequel les athlètes et le personnel olympique devaient s’abriter en place ensemble pourrait alimenter une nouvelle épidémie. « Les gens au Japon qui travaillent sur la prévention des catastrophes sont en fait très inquiets à ce sujet », a-t-il ajouté. « Si vous avez une autre catastrophe en plus du covid, tout est pire. »