Coup d’envoi des huitièmes de finale de la Coupe des jeunes U-17 à partir du 23 janvier

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe des jeunes U-17 a eu lieu à la Football House de New Delhi le vendredi 6 janvier 2023, après la fin de tous les matches de la phase de groupes plus tôt dans la même journée.

Le tirage au sort a été effectué par le secrétaire général de l’AIFF, le Dr Shaji Prabhakaran, le trésorier, M. Kipa Ajay, et le secrétaire général adjoint, M. Sunando Dhar.

Les huitièmes de finale de la Hero U-17 Youth Cup se dérouleront à la Deccan Arena d’Hyderabad, où 16 équipes s’affronteront pour le premier prix à partir du 23 janvier ; la finale aura lieu le 31 janvier.

Au total, 49 équipes avaient participé à la phase de groupes de la Hero U-17 Youth Cup, où elles étaient réparties en 10 groupes. Garhwal FC, Techtro Swades United FC, Sreenidi Deccan FC, Rajasthan United FC, Muthoot Football Academy, Minerva Punjab FC, Classic Football Academy, Punjab State FA U-17 Team, Sudeva Delhi FC et Zinc Football Academy qualifiés comme les 10 vainqueurs de groupe . Pendant ce temps, le KR Football Leaders Club, le Gandhinagar FC, l’Odisha FC, le Corbett FC, l’Himalayan FC Kinnaur et le Chennaiyin FC se sont qualifiés pour les huitièmes de finale en tant que six meilleures équipes classées deuxièmes.

Le secrétaire général de l’AIFF, le Dr Shaji Prabhakaran, a déclaré: «Les huitièmes de finale de la Hero U-17 Youth Cup sont à nos portes, et nous avons vu des matchs vraiment compétitifs jusqu’à présent. Toutes les équipes ont été témoins d’une grande compétition et de grands talents dans ce tournoi.

“Mes meilleurs vœux à toutes les équipes qui se rendront à Hyderabad pour les huitièmes de finale. Grâce à votre excellent travail, nous verrons un avenir meilleur pour le football indien. Nous avons hâte de voir des talents d’élite qui feront la fierté de l’Inde à l’avenir », a-t-il déclaré.

Calendrier des huitièmes de finale :

23 janvier : Gandhinagar FC contre Techtro Swades United FC

23 janvier : Himalayan FC Kinnaur contre Rajasthan United FC

23 janvier : KR Football Leaders contre Punjab State FA U-17

23 janvier : Classic Football Academy contre Minerva Academy FC

24 janvier : Sreenidi Deccan FC contre Sudeva Delhi FC

24 janvier : Corbett FC contre Zinc Football Academy

24 janvier : Chennaiyin FC contre Garhwal FC

24 janvier : Odisha FC contre Muthoot Football Academy

Quarts de finale:

25 janvier : Vainqueurs Ro16 1 contre Vainqueurs Ro16 2

25 janvier : Gagnants Ro16 3 vs Gagnants Ro16 4

26 janvier : Gagnants Ro16 5 contre Gagnants Ro16 6

26 janvier : Gagnants Ro16 7 contre Gagnants Ro16 8

Demi finales:

27 janvier : Vainqueurs QF1 vs Vainqueurs QF2

28 janvier : Gagnants QF3 vs Gagnants QF4

Final:

31 janvier : Gagnants SF1 vs Gagnants SF2

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici