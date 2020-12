La fenêtre de transfert de janvier s’ouvre dans quelques jours et les spéculations s’intensifient sur les transactions potentielles. Découvrez les derniers potins ci-dessous et voir toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Spurs surveillant Ramos

Tottenham Hotspur surveille le défenseur central du Real Madrid Sergio Ramos«situation», rapporte The Evening Standard.



Le contrat de l’international espagnol avec les géants européens prend fin à l’été 2021, qui compte de nombreux clubs à travers le continent en alerte sur la possibilité de le faire entrer gratuitement.

Si Ramos quitte Madrid, il y aura probablement une concurrence extrême, mais les Spurs n’ont pas peur de mettre leur nom dans le chapeau, selon le rapport.

Si le mouvement proposé ne se concrétise pas, les Spurs reviendront cibler le défenseur Internazionale Milan Skriniar.

08h00 GMT: Ole Gunnar Solskjaer a déclaré que Manchester United avait l’intention de prolonger Edinson Cavanicontrat de Old Trafford.

Cavani a signé un contrat d’un an en octobre avec l’option d’une autre saison – et le joueur de 33 ans a tellement impressionné Solskjaer que le club explore déjà la possibilité de prolonger son séjour.

« Pour le moment, il semble qu’il lui reste quelques années, donc je ne dirais rien d’autre », a déclaré Solskjaer. «Il a eu un grand impact quand il est venu ici.

« Concentrons-nous sur l’amélioration de tout le monde mais il lui reste quelques années. Il est si méticuleux et professionnel, ses habitudes et tout ce qui le concerne montre pourquoi il a eu la carrière qu’il a. Même à l’âge où il en est maintenant, il en est un. des joueurs les plus en forme que nous ayons. «

Cavani a marqué quatre buts en 13 apparitions depuis son arrivée du Paris Saint-Germain. Il a été limité à seulement quatre départs alors qu’il se remet en forme après un été passé à s’entraîner seul, mais Solskjaer a déclaré que l’international uruguayen, le dernier à prendre le maillot n ° 7 du club, était plus qu’un simple remplaçant.

« Il est définitivement un partant », a-t-il déclaré. «Vous ne classez pas un joueur de cette qualité comme autre chose.

« Il commencera probablement plus de matchs qu’il n’en commencera. La première chose qu’il m’a demandé quand je lui ai parlé était s’il pouvait porter le n ° 7. Quand on pense à l’histoire de sa carrière et à l’expérience qu’il a eue, sa personnalité d’après la conversation que j’ai eue avec lui et quand je l’ai regardé auparavant, il ne faisait aucun doute qu’il pouvait gérer la chemise n ° 7.

PAPER TALK

Milan veut Zaha

L’AC Milan cherche à recruter un ailier de Crystal Palace Wilfried Zaha pendant le mercato de janvier, rapporte The Sun.

Milan occupe un point en tête du classement de Serie A et tient à y rester, voyant la fenêtre hivernale comme une opportunité de les aider à consolider cette position.

Ils considèrent l’international ivoirien comme une autre pièce clé du puzzle pour eux et ont été impressionnés par ses performances dans un rôle central.

La croyance est que l’homme du Palace, qui a marqué lors du match nul 1-1 de Palace contre Leicester lundi, peut fournir la puissance de feu pour aider Milan à remporter son premier Scudetto depuis 2010-11.

Parlez tourbillonnant autour de Costa

Depuis qu’il a été signalé pour la première fois que Diego Costa a demandé la résiliation de son contrat avec l’Atletico Madrid, il y a eu une rafale d’informations à son sujet.

Premièrement, AS a suggéré qu’Arsenal fasse partie des clubs qui souhaitent signer le joueur de 32 ans s’il est autorisé à quitter le stade Wanda Metropolitano.

Le même média a suggéré que le départ de Costa verrait Atleti déménager pour Napoli paria Arkadiusz Milik.

Pendant ce temps, La Cadena SER a affirmé que le Real Betis Lorenzon Moron est l’homme ciblé pour remplacer Costa s’il quittait les dirigeants de la Liga.

– Sassuolo est prêt à écouter les offres de l’attaquant de 21 ans Gianluca Scamacca, rapporte Calciomercato. L’international italien U21 a tellement impressionné lors d’un prêt avec Gênes que l’AC Milan envisage de le signer cet été. Sassuolo partira d’une valeur de base de 17 millions d’euros et discutera de l’idée de rappeler l’attaquant de Gênes pour le vendre si une offre arrive en janvier.

– Lyon n’a pas renoncé à l’idée de signer Islam Slimani de Leicester City, rapporte Foot Mercato. Il y a d’énormes doutes autour Memphis Depay futur, tandis que Moussa Dembele est sorti sur blessure, ce qui signifie que la formation française souhaite recruter un autre attaquant. Slimani n’a joué que 19 minutes de football pour les Fox jusqu’à présent cette saison, mais cela n’a pas empêché Lyon de bouger pour l’Algérien.