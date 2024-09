Coup de théâtre : le Samsung Galaxy S24 FE ne sera pas aussi cher que prévu

Il y a quelques jours, un article affirmait que le prochain Samsung Galaxy S24 FE serait 100 € plus cher que son prédécesseur en Europe. Aujourd’hui, nous avons une nouvelle rumeur provenant d’une autre source, affirmant que même s’il y aura une augmentation de prix par rapport au S23 FE, elle ne sera pas aussi énorme.

Ainsi, au lieu de 799 € pour la version 8/128 Go, nous passons désormais à 749 €. C’est toujours 50 € de plus que le prix de lancement du S23 FE 8/128 Go, mais peut-être qu’une augmentation de prix plus modeste serait plus acceptable ?

L’itération 8/256 Go du S24 FE a également un prix annoncé, à savoir 809 €. Les quatre coloris du téléphone sont également nommés dans cette fuite : Graphite, Mint, jaune et bleu – vous pouvez les voir tous les uns à côté des autres dans l’image divulguée ci-dessus.

Nous allons répéter ce que nous avons dit la dernière fois : le Galaxy S24+ coûte aujourd’hui environ 800 € avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, tandis que le Galaxy S24 coûte environ 600 €. Compte tenu de ces prix, si les rumeurs concernant le S24 FE se confirment, nous nous demandons qui choisira d’acheter le FE plutôt que le S24 ou le S24+ et pourquoi.

D’un autre côté, tout comme les prix ont baissé pour les S24 et S24+ au cours des derniers mois, ils baisseront sûrement aussi pour le FE, ce qui pourrait devenir une bonne affaire en février-mars.

