Coup de tête “folie” alors que la star de Liverpool est expulsée pour ses débuts à domicile (VIDEO)

Jurgen Klopp a critiqué sa nouvelle signature pour le moment de folie

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a admis que son attaquant Darwin Nunez avait tort d’avoir donné un coup de tête à un joueur rival et d’avoir été expulsé lors de ses débuts à domicile à Anfield lundi soir.

Les Reds ont désormais quatre points de retard sur Manchester City après avoir fait match nul lors de leurs deux premiers matches de la nouvelle saison de Premier League.

Contre Crystal Palace, ils se sont inclinés 1-0 grâce à un premier match de Wilfried Zaha à la 32e minute, la tension s’avérant trop forte pour leur signature de 75 millions d’euros (76 millions de dollars) de Benfica.

Nunez a affronté le défenseur sud-londonien Joachim Andersen à plusieurs reprises, le défenseur danois poussant souvent l’Uruguayen dans le dos et l’enroulant.

Nunez a répondu avec un tacle glissé dangereux à un moment donné, mais une poussée de trop d’Andersen a incité Nunez à se retourner et à donner un coup de tête au Scandinave au menton, ce qui l’a envoyé s’écraser au sol.

Inquiétez-vous pour Darwin Nunez si cela suffit à provoquer un coup de tête. Chaque défenseur central le lui fera maintenant. Trois matchs et puis c’est le derby. Il ne commence sûrement pas ça ? pic.twitter.com/DNaxNNoII8 – Jack Lusby (@LusbyJack) 16 août 2022

Nunez a reçu un carton rouge immédiat pour cet acte et est entré dans l’histoire en devenant la première star de Liverpool à être expulsée pour conduite violente pendant le règne de sept ans de son manager Klopp.

Après le match, Klopp a souligné que sa charge avait été aiguillonnée mais a reconnu qu’il avait tort.

“Bien sûr, c’est un carton rouge. Il est tout le temps provoqué mais ce n’est pas comme ça qu’il faut se comporter”, Klopp a commenté.

“Darwin sait lui-même que ce n’est pas la réaction que vous voulez voir. Les demi-centres lui feront ça mais ce n’est pas la réaction.

“Ce n’est pas cool pour nous dans cette situation. Il en tirera des leçons. Je vais lui parler”, Klopp a juré.

🗣 “C’est bien sûr un carton rouge, ce n’est pas comme ça qu’il doit se comporter.” Jürgen Klopp sur le carton rouge de Darwin Núñez. pic.twitter.com/x0YguJk8vh – Quotidien du football (@footballdaily) 15 août 2022

Les critiques les plus sévères sont venues du spécialiste de Sky Sports, Gary Neville, qui a d’abord noté qu’il s’agissait d’un “bonnes fesses” sur Andersen et non le pinceau sans enthousiasme habituel souvent vu dans le football.

“C’était un moment de folie” Neville a ajouté, affirmant que Nunez avait un “brume rouge” venez sur lui dans un moment de “stupidité.”

Neville a prédit que Nunez se sentirait “dommage” et dans le “l’endroit le plus solitaire du monde” après avoir laissé tomber ses coéquipiers, et d’autres ont souligné que les défenseurs de la Premier League savent maintenant que le jeune a une mèche courte qui peut être exploitée à leur propre avantage.

Des comparaisons ont également été naturellement établies entre Nunez et son compatriote Luis Suarez, qui n’a jamais été à court de controverses explosives au cours d’un mandat très réussi de trois ans dans le nord-ouest de l’Angleterre chargé de tout, des morsures aux rangées racistes.

“Si Nunez va agir comme Suarez, il ferait mieux de commencer à jouer comme lui,” a demandé un fan populaire tweeter.

Neville était “Bien sur” que Nunez avait “fait le tour des vestiaires pour s’excuser” pour son emportement et que le “Le reste des gars dans ce vestiaire viendra le chercher car c’est un bon vestiaire.”

En conséquence de ses actions, cependant, Nunez manquera désormais la prochaine sortie de Liverpool qui se déroulera contre l’ancien club de Neville, Manchester United, à Old Trafford, ainsi que deux autres matches dans le cadre d’une interdiction de trois matchs.

United a ses propres problèmes dans l’élite anglaise et est également sans victoire après deux matchs grâce à des défaites 4-0 et 2-1 contre Brentford et Brighton.

Avec une victoire sur leurs ennemis jurés du Merseyside, cependant, le bas de la ligue United dépasserait en fait les finalistes de la Ligue des champions de la saison dernière dans le tableau et couronnerait un début cauchemardesque de leur campagne pour Liverpool.