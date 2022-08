Coup de sifflet ! – Nouvelles de la capitale de Kelowna

– Paroles de Sean McIntyre Photographies de Lia Crowe

Le chandail emblématique d’inspiration autochtone de l’artiste Maynard Johnny Jr. porté par le club de soccer Pacific FC de l’île de Vancouver a été un succès instantané au moment où il a atterri sur le terrain plus tôt cette saison, se vendant rapidement et générant un buzz en ligne qui a envoyé le personnel de l’équipe se précipiter vers répondre à une demande croissante.

Le maillot blanc et noir avec bordure sarcelle représente un saumon et un jeune enfant ornant tout son devant et ses manches. Le saumon est censé représenter le rajeunissement et la résilience des peuples autochtones, tandis que l’enfant symbolise la progression vers un avenir positif.

Maynard dit que le chandail a été créé avec le Pacific FC, dans un esprit de vérité et de réconciliation, afin de souligner le travail qui reste à faire à travers le Canada. Il espère que les joueurs du Pacific FC portant le maillot lors des matchs à domicile et dans les stades de football d’un océan à l’autre soulèveront des questions et favoriseront la sensibilisation.

La franchise de la Ligue canadienne de soccer de l’île de Vancouver joue ses matchs à domicile au stade Starlight de 6 000 places de Langford.

« Mon travail en tant qu’artiste et en tant qu’Autochtone est de créer une prise de conscience que ce n’est pas nous en tant qu’Autochtones qui devons nous réconcilier, c’est le reste du Canada », dit-il.

En collaboration avec les Premières Nations locales, 20 $ de chaque vente de chandail seront remis à l’organisme de bienfaisance choisi par l’artiste. Le nouveau maillot se vend 119 $ et est disponible dans les tailles jeunes à 4XL.

Pour plus d’informations, visitez : pacificfcfanshop.ca.

Histoire reproduite avec l’aimable autorisation de Boulevard Magazine, une publication de Black Press Media

Aimez Boulevard Magazine sur Facebook et suivez-les sur Instagram

ArtAutochtonesfootball