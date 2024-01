coup de projecteur sur les labels japonais Mihara Yasuhiro, Kenzo

Traduit par



Nicolas Mira Publié





22 janvier 2024

La Fashion Week de Paris est l’occasion idéale pour découvrir la créativité japonaise. Outre les marques qui ont marqué le paysage mode de la capitale française, comme Yohji Yamamoto et Comme des Garçons, d’autres noms ont récemment attiré l’attention. La Maison Mihara Yasuhiro, née en 1997 sous le nom de Miharayasuhiro, et revenue sur le calendrier parisien sous ce nouveau nom en 2016, et Nigo, créateur qui s’est fait connaître dans les années 1990 avec sa marque streetwear A Swimming. Ape, et a été chargé en 2022 de relancer Kenzo.

Kenzo, Automne/Hiver 2024-25 – ph DM

Nigo a choisi la Bibliothèque Nationale de France (BNF), située au cœur de Paris, rue Vivienne, à quelques mètres du siège de Kenzo, pour accueillir son cinquième défilé Kenzo. Le lieu avait été récemment choisi par une autre griffe de LVMH, Céline, qui y a filmé son défilé été 2024. L’imposant bâtiment de la BNF a ouvert ses portes au public il y a un an, après une décennie de rénovations. Les invités du spectacle ont pris place dans la spectaculaire salle Labrouste, dotée de neuf coupoles posées sur des arceaux de fer.

Parmi les invités, des rappeurs comme Trippie Redd, Quavo et Zack Bia, ainsi que le chanteur-producteur américain Pharrell Williams, ami de longue date de Nigo. Williams est le directeur créatif de la mode masculine de Louis Vuitton, qui a défilé il y a quelques jours, et a été aperçu en train de poser pour les photographes avec Sidney Toledano, avant de saluer Michael Burke, le successeur de Toledano à la tête de la division mode de LVMH, qui comprend de nombreuses grandes marques, Kenzo parmi eux.

Certains mannequins sont montés sur le podium avec quelques livres maintenus ensemble par une bande, mais ils ressemblaient plus à des voyageurs qu’à des étudiants. Pour sa collection Automne/Hiver 2024-25, Nigo abandonne le denim pour se concentrer sur un vestiaire classique et confortable, pensé pour les globe-trotters itinérants, et comprenant plusieurs pièces d’extérieur.

Par exemple, un harnais avec des poches surdimensionnées ou un gilet matelassé étaient portés par-dessus un costume formel. Des costumes en laine fine à boutons dorés étaient assortis à de grands sacs de voyage, tandis que d’autres costumes arboraient un motif entrelacé devenu un motif récurrent, dans différentes tailles, dans plusieurs autres looks. Des vestes sportives en cuir inversé et de grandes mitaines sur le thème plein air/voyage.

La collection présentait de nombreuses influences orientales, et surtout japonaises, comme les tenues de style samouraï avec une ambiance de science-fiction en plus empruntée au roman de George Lucas. Guerres des étoiles. Les vestes et les maxi manteaux à capuche ressemblaient à des kimonos, des constellations d’étoiles étaient imprimées ou brodées sur certains tissus, les jupes superposées sur les pantalons rappelaient la tenue vestimentaire des anciens guerriers japonais, et certains looks féminins étaient accompagnés de cuissardes et de robes moulantes. scintillant de sequins argentés et dorés, cintré à la taille par une ceinture style judo.





Voir le défilé Maison Mihara Yasuhiro, Automne/Hiver 2024-25 – ©Launchmetrics/spotlight

La Maison Mihara Yasuhiro a continué à explorer le thème extra-large introduit avec la collection Printemps/Été 2024. Les proportions de tous les vêtements, qu’il s’agisse de vestes en jean, de parkas, de sweat-shirts, de cardigans ou de vestes universitaires, étaient résolument exagérées. Une « grande silhouette », selon la définition de Yasuhiro, qui s’étend à l’ensemble de la collection, qui présente de nouvelles pièces aux volumes en plein essor, comme les doudounes cocooning, les polaires géantes zippées et les épais cardigans tricotés main dont les manches descendent jusqu’au sol, comme s’il tendait sous le poids du tissu.

Une veste en jean matelassée et un bomber arrondi s’étendaient si loin qu’ils se repliaient sur eux-mêmes, créant une double couche et laissant une fente pour que les bras puissent passer. Ces vêtements pouvaient facilement être portés comme des capes grâce à leurs ouvertures sous les bras, le corps de celui qui les portait disparaissant, englouti par leurs formes volumineuses.

L’effet était celui d’enfants portant des vêtements d’adultes trop grands pour eux, le corps des modèles se rétrécissant sous les vêtements. Une touche nostalgique de l’enfance transparaît dans les petits sacs suspendus au bout d’un cordon, portés autour du cou ou à la main, en forme de dinosaures et autres monstres miniatures. Un accessoire qui pourrait devenir un grand succès. Une nostalgie du passé, notamment des années 80 et 90 si chère à Yasuhiro, se devine également dans les différents objets au style grunge, délavés, apparemment décolorés par le temps.

Le spectacle était animé par un DJ mixant une bande-son électro-pop depuis sa cabine aux allures d’aquarium au milieu du set, et par des pom-pom girls en tenues rouges, blanches et bleues, clin d’œil aux JO de Paris de cette année. Yasuhiro a déclaré qu’il s’était inspiré de l’ambiance de la vie nocturne et a conçu une collection axée sur les effets chatoyants. Des fils de lurex argentés scintillaient sur les pulls, tandis que certaines vestes et sacs surdimensionnés ressemblaient à des guirlandes de Noël. Le cuir prend des allures de vinyle dans les pantalons et pardessus effet émail blanc, ainsi que dans les ensembles en cuir verni brillant.