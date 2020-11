Coup de pouce Pulisic pour Chelsea alors que la star de l’USMNT s’apprête à revenir

Frank Lampard a confirmé que Christian Pulisic était disponible pour revenir dans l’équipe de Chelsea pour le choc de dimanche en Premier League contre Tottenham à Stamford Bridge.

Le joueur de 22 ans n’a fait que cinq apparitions cette saison et a été contraint de se retirer de l’équipe de l’USMNT plus tôt ce mois-ci alors qu’il continue d’être harcelé par des complications résultant d’une blessure aux ischio-jambiers subie lors de la finale de la FA Cup le 1er août.

Lampard a précédemment déclaré que Chelsea «cherchait toujours» à identifier le meilleur programme d’entraînement pour se prémunir contre Pulisic souffrant de problèmes de forme physique persistants, ce qui a également limité son temps de jeu au Borussia Dortmund avant de rejoindre pour 58 millions de livres sterling l’été dernier.

“Christian Pulisic est de retour dans la contention et la forme physique”, a déclaré Lampard lors d’une conférence de presse vendredi. “Il est en forme, prêt à commencer est un point d’interrogation. Il est difficile de mesurer sa forme physique.

«À l’entraînement, comme c’est le cas avec COVID, il est très difficile de recréer le match play à l’entraînement car le reste des joueurs se préparent pour des matchs tous les trois jours et nous n’avions pas de matchs d’académie où nous pouvions mélanger les bulles.

“Donc, chaque joueur, pas seulement Christian, revenant de la forme physique, il est plus difficile de les préparer pour commencer les matchs, donc nous verrons.”





Avec les Spurs en tête du classement et Chelsea deux points en troisième, les enjeux sont augmentés lorsque Lampard relance la bataille avec Jose Mourinho, son ancien entraîneur pendant deux périodes au cours de ses 13 années en tant que joueur dans l’ouest de Londres.

Malgré la relation de longue date de la paire, Mourinho a visé plusieurs fouilles à Lampard, y compris une dispute sur la ligne de touche lors de leur affrontement en Coupe EFL en septembre.

La paire a échangé des barbes avant que Lampard ajoute lors de sa conférence de presse d’après-match que “j’ai commenté le fait qu’il semblait parler à l’arbitre plus qu’à ses joueurs.”

En décembre dernier, lorsque Chelsea a battu les Spurs 2-0 au stade Tottenham Hotspur, Mourinho a pris un coup sur son homologue en affirmant que son ancien club avait adopté la formation 3-4-3 d’Antonio Conte, faisant référence au prédécesseur de Lampard.

Mais Lampard a riposté et a déclaré: «Je ne suis surpris par rien de la direction car je pense que nous avons tous des emplois similaires à faire et que nous devons tous assister à ces conférences de presse et nous avons tous notre personnalité.

“J’ai du respect pour Jose en tant qu’entraîneur et c’est comme ça que ça se passe. Je ne me suis pas offusqué de parler du ‘système d’Antonio Conte’ ou autre. Je joue ce système clairement très différemment l’année dernière quand nous l’avons fait. jouer comme Conte l’aurait fait. Mais Jose peut avoir ses opinions et ce n’est pas un problème. J’ai du respect pour lui et ce n’est pas controversé pour moi. “

Lampard a également confirmé qu’une clause existait dans le contrat de Thiago Silva pour prolonger son séjour au club d’un an si Chelsea choisissait de l’activer.

Le joueur de 36 ans a impressionné depuis son arrivée sur un transfert gratuit du Paris Saint-Germain cet été, signant un contrat d’un an, ce qui laisse penser qu’il pourrait rester au-delà de la fin de la saison.

“J’ai vu les rapports et il y a une option dans le contrat de Thiago que nous pouvons examiner au fil de la saison”, a ajouté Lampard. “De toute évidence, la façon dont il joue à la minute, nous sommes très heureux, donc c’est vraiment la fin. Je suis surpris que ça se passe comme ça.”