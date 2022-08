Coup de pouce pour Liz Truss alors que ONZE whips conservateurs déclarent leur soutien en masse et que les bookmakers réduisent les chances de son battement Rishi Sunak

LIZ Truss a reçu un autre coup de pouce pour sa campagne tonitruante de PM aujourd’hui alors qu’un groupe des meilleurs conservateurs a déclaré son soutien.

Onze whips conservateurs sont revenus en masse contre le ministre des Affaires étrangères pour porter un coup à la candidature de Rishi Sunak à la tête.

Liz Truss semble s’éloigner de Rishi Sunak dans la course au n ° 10 Crédit : Reuters

Rishi Sunak insiste sur le fait qu’il se bat toujours pour chaque vote Crédit : PA

Trois députés conservateurs ont déjà quitté le navire de l’ancienne chancelière pour Mme Truss alors qu’elle semble prête à se hisser au n ° 10.

Une source de la campagne Truss a claironné : « Jour après jour, de plus en plus de membres du Parti parlementaire se rendent compte que Liz est la seule candidate capable d’unir le parti et de battre Keir Starmer en 2024. »

L’équipe Sunak a répondu qu’il avait le soutien des “titans” conservateurs après que plusieurs grands, dont Nigel Lawson et William Hague, l’aient soutenu.

Mais aujourd’hui, les bookmakers ont réduit ses chances de battre M. Sunak dans une victoire écrasante, lui donnant 6/4 de chances de gagner 60% des membres conservateurs.

Betfair lui a maintenant une chance apparemment inattaquable de gagner de 91% par rapport aux 9% modestes de M. Sunak.

M. Sunak insiste sur le fait qu’il “se bat toujours pour chaque vote” alors que les deux candidats se rendent en Écosse pour la dernière série de rafles.

On s’attend à ce que les deux se présentent comme le meilleur espoir de sauver l’Union de la volonté d’indépendance de Nicola Sturgeon.

Un sondage maladroit a révélé aujourd’hui qu’aucun des candidats n’avait la confiance de la nation pour résoudre les problèmes les plus urgents.

Mme Truss était l’option préférée pour traiter de la loi et de l’ordre, de l’éducation et du nivellement, tandis que M. Sunak a obtenu le meilleur score sur l’économie et la lutte contre le coût de la vie.

Cependant, les deux étaient profondément en territoire négatif dans tous les domaines, tout comme Boris Johnson, qui a obtenu le score le plus élevé en livrant le Brexit et en battant Covid.