Coup de pouce pour les pubs car les pintes seront jusqu’à 11 pence moins chères que dans les supermarchés à partir d’aujourd’hui

Des MILLIERS de pubs en difficulté bénéficieront d’un coup de pouce aujourd’hui, car les pintes seront fabriquées jusqu’à 11 pence moins chères que dans les supermarchés.

Une nouvelle garantie Brexit Pubs garantira que les pubs paieront toujours moins de taxes sur l’alcool sur les bières et les boissons à la pression, que de les acheter dans les mégastores.

Le prix du Prosecco baissera de 61 pences et 500 ml de bière blonde à 3,4 % de 20 pences la bouteille Crédit : Getty

Un nouvel allégement pour les pubs sera également étendu pour aider les petites entreprises.

Et le plus grand bouleversement des taxes sur l’alcool depuis une génération entrera en vigueur, où les boissons seront taxées en fonction de leur force.

Cela signifie que les bières blondes, le gin tonic prémélangé, le vin mousseux anglais et le prosecco seront moins taxés.

La crème irlandaise baissera de 3p, les canettes de mélangeurs à spiritueux prêts à boire à 5% ABV de 6p, le Prosecco de 61p et 500 ml de bière blonde à 3,4% de 20p la bouteille.

Mais les vins, les spiritueux et les ports verront des taxes plus élevées – avec entre 50p et une livre ajoutée sur le coût d’une bouteille moyenne.

Le premier ministre teetotal visitera un festival de la bière aujourd’hui pour marquer l’occasion.

Il a déclaré hier soir: «Non seulement les changements d’aujourd’hui signifieront que le prix de votre pinte au pub est protégé, mais cela profitera également à des milliers d’entreprises à travers le pays.

« Nous avons profité du Brexit pour simplifier le système des droits de douane afin de réduire le prix d’une pinte et de soutenir les pubs britanniques. »

Le chancelier Jeremy Hunt a ajouté: «Les pubs britanniques sont le cœur battant de nos communautés et, face à la hausse des coûts, nous faisons tout notre possible pour les aider.

« Grâce à notre Brexit Pubs Guarantee, nous protégeons le prix d’une pinte. »

Les ministres disent que 38 000 pubs bénéficieront des changements – mais la plupart des droits augmenteront en fonction de l’inflation après avoir été gelés.

Cependant, certaines entreprises ont réduit la quantité d’alcool dans leurs bières pour tenter de contourner les nouvelles règles de renforcement.

Cela signifie qu’ils paient la même chose pour une pinte plus faible.