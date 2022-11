Coup de pouce pour les espoirs de Constitution Hill alors que le terrain s’assouplit à Ascot avant Coral Hurdle | Nouvelles de la course

Les fans de Constitution Hill ont reçu un coup de pouce bienvenu avec l’Ascot Going atténué avant le retour de la star de Nicky Henderson ce week-end dans le Coral Hurdle.

Le gestionnaire de Seven Barrows a révélé que le vainqueur du Supreme Novices ‘Hurdle – qui est le favori général 5-4 pour le Champion Hurdle de l’année prochaine – n’avait pas vu d’obstacle depuis qu’il avait marqué au Festival de Cheltenham en mars.

Il est l’un des neuf coureurs possibles pour le Grade Two Coral Hurdle, sur un peu moins de deux milles et demi, et Henderson a hâte de voir la pluie continuer à tomber.

Les prières de Henderson ont peut-être été exaucées, le terrain devenant bon à doux (bon par endroits) à Ascot après la pluie mardi après-midi.

“Nous voulons que cette pluie se déplace rapidement vers Ascot”, a ajouté Henderson, qui s’exprimait à Newbury où il avait un certain nombre de ses cordes en action de galop.

“Je suis debout dedans depuis six heures et demie et je suis noyé. J’aimerais que ce soit aussi simple que possible – nous avons fait une promenade à Huntingdon l’autre jour et j’ai trouvé cela merveilleux !

“En fait, j’en ai deux autres dans la course. Call Me Lord a très bien gagné à Kempton l’autre jour et la course lui conviendrait bien et il y a beaucoup de prix en argent à offrir.”

Henderson a également ajouté que bien que la météo soit un problème, son étoile stable est en excellente forme alors qu’il a passé la touche finale à ses préparatifs d’Ascot avec brio.

“Il a sauté de manière incroyable”, a déclaré Henderson. “J’ai dit à Charlie (Morlock, assistant) alors qu’il sautait que c’était le cheval le plus simple que vous puissiez rencontrer.

“Il n’a pas vu d’obstacle depuis la saison dernière et maintenant nous sommes passés à des obstacles blancs que la plupart des chevaux s’arrêtent et regardent parce qu’ils ne les ont jamais vus auparavant. Peu importe qu’ils soient roses, jaunes , des vertes ou des crocodiles devant eux, rien ne le dérange.”

Il a poursuivi: “Vous avez traversé l’année dernière et vous ne pouviez pas tout à fait croire ce que vous voyiez et tout l’été vous n’arrêtiez pas de penser” oui, c’est arrivé “, mais encore une fois, certains chevaux ne s’entraînent pas, ou ils sont des monstres et les morceaux bizarres entrent et sortent à nouveau.

“Mais il a fait trois ou quatre morceaux de travail et c’est tout aussi effrayant que l’année dernière. Le seul problème que j’ai, c’est que j’ai dit à Michael Buckley (propriétaire) qu’il devait m’acheter quelques stimulateurs cardiaques – je ne le fais pas. Je ne fais pas galoper les chevaux avec lui parce que c’est injuste pour les autres chevaux.”