Sir Keir Starmer a reçu un coup de pouce majeur après avoir renversé une énorme majorité conservatrice lors de l’élection partielle de Tamworth.

Lors de la plus grande défaite des conservateurs face aux travaillistes dans l’histoire des élections partielles, le parti de Sir Keir a remporté le siège du Staffordshire face aux conservateurs. Les conservateurs ont remporté le siège en 2019 avec une majorité de 19 634 voix.

Dans un coup dur pour Rishi Sunak, le soutien aux conservateurs s’est évaporé, le siège devenant rouge pour la première fois depuis qu’il a été remporté par David Cameron en 2010.

La candidate travailliste dans Tamworth, Sarah Edwards, avait comparé la course à une élection partielle de 1996 au cours de laquelle les travaillistes avaient remporté le siège, un an avant le glissement écrasant de Tony Blair aux élections générales.

Quelques jours avant l’ouverture des bureaux de vote, il est apparu que le candidat conservateur dans Tamworth avait suggéré que certains parents utilisant les banques alimentaires pour nourrir leurs enfants devraient « se foutre ».

Andrew Cooper a partagé un message sur Facebook affirmant que les gens ne devraient demander de l’aide que s’ils renoncent à des éléments de base comme les contrats de télévision et de téléphonie mobile, a rapporté le Mirror.

Mme Edwards a remporté le siège avec un total de 11 719 voix, contre 10 403 voix pour M. Cooper.

Après l’annonce des résultats, Mme Cooper a déclaré que les habitants de Tamworth « ont clairement fait savoir qu’il était temps de changer ».

Elle a appelé M. Sunak à « faire ce qui est décent et à convoquer des élections générales ». « Le changement est la question des prochaines élections et la réponse est celle du travail », a déclaré Mme Edwards.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a déclaré que cette victoire était un « résultat phénoménal qui montre que le parti travailliste est de retour au service des travailleurs et qu’il redessine la carte politique ».

Il a ajouté : « À ceux qui nous ont accordé leur confiance et à ceux qui envisagent de le faire, le parti travailliste passera chaque jour à agir dans votre intérêt et à se concentrer sur vos priorités. Les travaillistes redonneront à la Grande-Bretagne son avenir.»

Les travaillistes ont souligné que Tamworth n’était pas un siège cible pour le parti et qu’il s’agissait du 57e siège conservateur le plus sûr du pays.

Et Luke Tryl, directeur britannique du groupe More in Common, a déclaré qu’en plus de la montée en puissance des travaillistes, les conservateurs devraient s’inquiéter de la force du soutien à la droite réformiste britannique.

« Tout aussi inquiétant pour les conservateurs, le vote réformiste britannique à Tamworth est plus important que la majorité travailliste et le vote combiné pour les partis populistes/extrême droite était de près de 10 pour cent », a-t-il déclaré.

Mme Edwards remplacera Chris Pincher, qui représentait Tamworth depuis 2010 et a démissionné après avoir été reconnu coupable d’avoir peloté deux hommes en état d’ébriété dans un « cas flagrant d’inconduite sexuelle » au Carlton Club de Londres l’année dernière.

Les travaillistes ont déclaré que gagner Tamworth ou Mid Bedfordshire, l’ancien siège de Nadine Dorries, serait un « coup de lune ».