Coup de pouce majeur pour la campagne PM de Truss alors que Penny Mordaunt lui offre son soutien

L’ancienne candidate à la direction des conservateurs, Penny Mordaunt, s’est prononcée en faveur de Liz Truss, donnant un coup de pouce majeur à sa campagne pour devenir le prochain Premier ministre.

Mme Mordaunt a annoncé de façon spectaculaire son approbation au début d’un événement de hustings opposant Truss à son rival Rishi Sunak à Exeter.

La déclaration de soutien frappe un autre clou dans le cercueil de la tentative maladroite de M. Sunak d’entrer au 10 Downing Street, après que Mme Mordaunt ait obtenu un large soutien au sein du parti avec une campagne bien accueillie qui l’a vue terminer troisième dans la course pour succéder à Boris Johnson.

Le ministre du Commerce a déclaré aux membres conservateurs lors de la campagne électorale: «J’ai terminé troisième de ce concours et je vous dois à tous d’être un panneau indicateur, pas une girouette. Et donc j’ai fait mon choix.

Insistant sur le fait que le choix entre M. Sunak et Mme Truss était «difficile» à prendre, Mme Mordaunt a déclaré: «Ce concours est un test – un test qui précède un test encore plus grand.

« Alors, qui peut diriger qui peut constituer cette équipe et livrer pour notre pays ? Qui a ce plan économique audacieux dont notre pays a besoin ? Qui a de la portée, qui peut s’identifier aux gens, qui comprend que les gens ont besoin d’aide avec le coût de la vie maintenant et qui va à juste titre frapper nos adversaires ?

«Qui va occuper des sièges et reconquérir des conseils et qui incarne le plus la vision et les valeurs que le public britannique avait dans sa tête dans son cœur lorsqu’il a voté en 2016 et 2019?

« Au début de cette phase finale du concours, je ne connaissais pas la réponse à ces questions. Mais j’en ai vu assez pour savoir qui est la personne en qui je vais mettre ma foi. Et c’est Liz Truss.

Elle a salué la ministre des Affaires étrangères pour “son authenticité, sa détermination, son ambition pour ce pays, sa constance et son sens du devoir”.

Et elle a ajouté: “La voir ces dernières semaines m’a donné envie de l’aider à l’aider à gagner. Pour aider à bâtir l’équipe dont nous avons besoin pour conquérir le pays et pour nous donner, en tant que parti et en tant que nation, la fierté et la confiance dont nous avons besoin pour atteindre notre plein potentiel – bref, pour nous donner à tous de l’espoir.

“Pour moi, elle est la candidate de l’espoir et c’est pourquoi je suis ici ce soir, pour être franc avec vous tous et pour vous dire que mon choix dans ce concours pour nous diriger, nous et notre nation, est Liz Truss.”

Mme Truss s’est félicitée de l’approbation de l’ancien secrétaire à la Défense, qu’elle a décrit comme “une grande personne, un grand politicien et un grand patriote”.