“Coup de pied dans les dents”: les députés travaillistes noirs condamnent la réponse du parti au rapport révélant le “racisme”

Les députés travaillistes noirs ont attaqué la réponse de leur parti à un rapport accablant constatant un «racisme manifeste et sous-jacent» dans ses rangs, l’un d’entre eux l’appelant «un coup de pied dans les dents».

Keir Starmer est accusé d’avoir affirmé que les problèmes avaient été surmontés avec le départ de Jeremy Corbyn et la “culture inacceptable” encouragée par l’ancien chef du parti.

En fait, le rapport Forde a révélé que les luttes intestines entre factions étaient antérieures à l’élection de M. Corbyn en 2015 – et ont souligné des «préoccupations persistantes» concernant les processus travaillistes, a fait valoir Dawn Butler.

L’ancien ministre fantôme a condamné la position «triomphaliste ‘c’était tout le dernier lot’», déclarant: «Le racisme ne se termine pas par un changement de chef, pas plus que le factionnalisme.

“Cela nécessite un défi culturel difficile et laborieux – une reconnaissance du problème et un esprit ouvert engagé dans un changement culturel réel et durable.”

Kate Osamor, ancienne membre du cabinet fantôme, a fait écho à la critique en disant : « En tant que député travailliste noir, la réponse de la direction de ce parti au rapport Forde ressemble à un coup de pied dans les dents.

« Le rapport a conclu que le parti n’a pas réussi à lutter contre le racisme anti-noir et l’islamophobie. La direction de ce parti doit réagir à cela maintenant.

Le rapport tant attendu de 138 pages finalement publié la semaine dernière a brossé un tableau dévastateur d’une lutte de pouvoir amère entre deux camps rivaux, l’un dans le bureau de M. Corbyn et l’autre au siège du Parti travailliste.

Il a été constaté que les deux camps avaient utilisé l’antisémitisme comme une arme, certains niant son existence tandis que d’autres l’utilisaient principalement comme moyen d’attaquer le dirigeant de l’époque.

Martin Forde, un QC, a trouvé «un racisme manifeste et sous-jacent incontestable» dans les messages WhatsApp échangés et que «moins de progrès» avaient été réalisés que dans la lutte contre le sexisme.

Son rapport concluait : « Le racisme dans le parti n’est pas vécu par les individus uniquement à travers des actes d’agression ou de micro-agression envers eux personnellement.

« Cela se vit en voyant des collègues être ignorés pour une promotion ; être la seule personne issue d’une minorité ethnique autour d’une table de réunion ; être géré par une équipe senior presque exclusivement blanche ; et entendant le dédain particulier réservé à [eg] Députés, conseillers et CLP des minorités ethniques [constituency Labour party] membres.”

Dans un article pour La voix magazine, Mme Butler a ajouté qu’elle était “dégoûtée” par une citation attribuée à un porte-parole du parti travailliste, en réponse au rapport.

Il a déclaré: «Le rapport Forde détaille une partie qui était hors de contrôle. Keir Starmer est maintenant aux commandes et a fait de réels progrès pour débarrasser le parti du factionnalisme destructeur et de la culture inacceptable qui a fait tant de dégâts.

Mme Butler a écrit: “C’est une déclaration complètement aveugle et c’est décevant pour nous tous qui voulons faire de la fête un espace sûr pour tous.”

Elle a ajouté: «À la manière du parti travailliste, la direction en a fait une question de faction et a écarté le racisme à tous les niveaux de la structure du parti que le rapport a révélé. Ce n’est tout simplement pas assez bon.

Un porte-parole du Parti travailliste a déclaré: «Nous sommes fiers des changements qui ont été apportés sous la direction de Keir Starmer et David Evans, mais il n’y a pas de place pour la complaisance, nous chercherons donc toujours des moyens d’améliorer notre culture et nos pratiques pour soutenir tous les protégés. les caractéristiques. « En avril 2022, nous avons lancé notre nouveau processus de plainte indépendant qui garantira que les plaintes concernant toutes les caractéristiques protégées seront tranchées de manière impartiale, équitable et rationnelle. Il s’agit d’une étape cruciale dans le cheminement du Parti travailliste pour renforcer la confiance dans notre engagement à lutter contre toutes les formes de discrimination, ainsi qu’à lutter contre le harcèlement sexuel.

Ils ont ajouté: «Cela s’ajoute à d’autres travaux au sein du parti pour lutter contre la discrimination et améliorer notre culture et nos pratiques, notamment la mise en œuvre d’un nouveau code de conduite sur l’islamophobie en juillet 2021 et d’un nouveau code de conduite sur l’afrophobie et le racisme anti-noir en novembre 2021.

«Le parti a également mis en place un conseil de diversité et inclusif avec ses réseaux syndicaux et de personnel, présidé par le secrétaire général, qui a mis en place un plan de travail et nommé un expert externe pour soutenir le conseil.»