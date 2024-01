Coup de Mallikarjun Kharge sur Himanta Sarma après l’attaque d’un rassemblement

Guwahati :

Mallikarjun Kharge, du Congrès, a allégué que le BJP avait orchestré l’attaque d’hier contre le Bharat Jodo Yatra du Congrès et a déclaré que le Congrès ne se laisserait pas intimider, quoi qu’il arrive. Au passage, il s’en est pris au ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, qui appartenait autrefois au Congrès.

Le BJP au pouvoir dans l’Assam a tellement “peur” du succès du Bharat Jodo Nyay Yatra du Congrès qu’il a attaqué le chef du Congrès de l’État, Bhupen Kumar Borah, a déclaré M. Kharge lors d’un rassemblement à Nagaon.

Bien que le Bharat Jodo Yatra de l’année dernière ait traversé plusieurs États dirigés par le BJP, “aucune pierre ne lui a été lancée”, a-t-il déclaré.

“Même à Nagpur, où se trouve le siège du RSS, des milliers de personnes nous ont rejoint et il n’y a eu aucun incident”, a-t-il déclaré. “Pourquoi cela se produit-il en Assam ? Cela se produit ici parce que (le Premier ministre Narendra) Modi ji est le ‘chela’ (disciple), qui écoute aveuglément son ‘sahab’ (patron)”, a-t-il déclaré.

Faisant référence à l’attaque contre le chef du Congrès de l’État, M. Kharge a déclaré : « Lui (M. Borah) n’a pas peur, pas plus qu’aucun membre du Congrès… Nous en avons vu beaucoup. C’est comme si mon chat grondait contre moi… Nous l’avons fait. “Je n’ai pas peur des Britanniques. Pas question d’avoir peur du BJP”.

Le Congrès a affirmé que des partisans du BJP avaient attaqué son chef d’unité de l’Assam, Bhupen Bora, à Jamuguri haat, dans le district de Sonitpur, alors que le Bharat Jodo Nyay Yatra entrait dans l’Assam depuis l’Arunachal Pradesh. Lui et Hridoy Das, membre du parti, ont été blessés, a indiqué le parti.

Le Congrès a également allégué qu’un groupe de travailleurs du BJP avait tenté d’attaquer le chef du parti, Jairam Ramesh.

Une plainte a été déposée aujourd’hui auprès de la police suite à une plainte déposée par le Congrès. Le parti a déclaré qu’il n’avait aucune confiance dans l’enquête policière et a demandé une enquête judiciaire.

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a déclaré avoir affronté un groupe de travailleurs du BJP qui tentaient de bloquer et d’interrompre le Yatra dans l’Assam. Alors que les travailleurs du BJP tentaient d’arrêter le bus, M. Gandhi est descendu et leur a parlé.

Lors d’une réunion publique, il a déclaré plus tard que les travailleurs du Congrès ne pouvaient pas se laisser intimider. “Ils n’ont pas peur de votre Premier ministre Modi ou de votre ministre en chef local”, a-t-il déclaré.

Le ministre en chef Himanta Biswa Sarma a publié une vidéo de Rahul Gandhi descendant d’une voiture au milieu d’une bagarre entre les partisans du Congrès et du BJP. “À la veille du Pran Pratishtha de Shri Ram Lalla, les Ram Bhakts ont parfaitement le droit de chanter Jai Shri Ram. Rahul Gandhi ne devrait pas perdre son sang-froid et être allergique au chant de Jai Shri Ram. Il ne peut pas inciter à la violence et menacer le public dans de cette manière”, lit-on dans son message.

Le BJP d’Assam a également riposté.

Le vice-président de l’Assemblée de l’Assam et député du BJP, le Dr Numal Momin, a accusé M. Kharge d’avoir fait des “allégations sans fondement”.

“Je pense que le Congrès est nerveux – à cause de la manière dont les gens ont rejeté le Bharat Jodo Nyay Yatra. Nous doutons sérieusement qu’il s’agisse d’un dessein pervers du parti du Congrès visant à calomnier le BJP et notre ministre en chef”.

“Je condamne les déclarations de Mallikarjun Kharge et de Rahul Gandhi. Ils devraient découvrir qui a fait cela. Notre police et notre administration sont très actives. Notre Ministre en chef est très déterminé à prendre des mesures contre les coupables”, a-t-il ajouté.