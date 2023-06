Adipurush courtise les controverses sur les controverses chaque jour depuis sa sortie. Des effets visuels aux dialogues en passant par la caractérisation et plus encore, les fans ont appelé Adipurush et comment ! Cependant, certaines modifications ont été apportées au Prabhas, Kriti Sanon et Saïf Ali Khan film vedette. Les trois premiers jours d’Adipurush ont été formidables en ce qui concerne les recettes au box-office. Cependant, les jours 4 et 5, les affaires du film se sont effondrées et comment ! Et pour défier la même chose, les fabricants ont trouvé un coup de maître. Oui, tu l’as bien lu.

Les fabricants d’Adipurush réduisent le prix des billets pour augmenter la collecte au box-office

T-Series, qui est l’une des maisons de production de Prabhas, Kriti Sanon et Saif Ali Khan avec Adipurush par Om Raut, a laissé tomber une création annonçant que les 22 et 23 juin, le prix des billets d’Adipurush sera de Rs 150 et cela aussi en 3D. Oui, tu l’as bien lu. Les créateurs d’Adipurush ont invité chaque Bhartiya à regarder le film basé sur une partie du Ramayana. Les fabricants d’Adipurush ciblent les familles avec cela afin de stimuler l’activité qui chute considérablement les jours de semaine.

Eh bien, pas seulement les prix des billets, mais il y a d’autres changements. Les réalisateurs projettent maintenant le film avec la modification des dialogues qui a reçu un énorme contrecoup de la part du public. Oui, donc non seulement les prix des billets seront plus bas, mais aussi les changements dans les dialogues pourront être observés dans les théâtres. Découvrez le poste ici:

Collection au box-office Adipurush

Selon le portail d’informations commerciales Sacnilk, le film Om Raut a réalisé une activité de Rs 86,75 cr net en Inde le jour 1. Le jour 2, le nombre a légèrement diminué. Adipurush a gagné Rs 65,25 crore. Le 1er dimanche, le film a frappé Rs 69,1 crores. Lundi, il a pris un énorme coup et n’a fait une affaire que de Rs 16 crores. Mardi, le film a pris un autre succès et n’a gagné que Rs 10 crore. Cependant, selon les premières tendances, le film gagnera environ Rs 9 crore.

Les créateurs après avoir fait face à un contrecoup ont changé certains des dialogues. Le public les avait qualifiés de chhapri à cause de la langue. Il semble, enfin, que les fabricants aient vu que cela ne fonctionnait pas pour eux. Manoj Muntashir a reçu beaucoup de critiques de la part des internautes.