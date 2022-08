Coup de fouet météorologique : des sécheresses aux inondations à travers le monde

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Certaines parties du nord du Texas, embourbées dans une sécheresse qualifiée d’extrême et d’exceptionnelle, sont inondées sous des pluies torrentielles. Dans une sécheresse.

Semble familier? Cela devrait. La région de Dallas n’est que le dernier lieu souffrant de sécheresse mais inondé au cours d’un été de coup de fouet météorologique extrême, probablement causé par le changement climatique d’origine humaine, selon les scientifiques. Certaines parties du monde passent de la sécheresse au déluge.

La région de St. Louis et 88% du Kentucky au début de juillet étaient considérées comme anormalement sèches, puis le ciel s’est ouvert, la pluie s’est déversée dans des proportions bibliques, pouce après pouce, et des inondations mortelles ont dévasté les communautés. La même chose s’est produite à Yellowstone en juin. Plus tôt ce mois-ci, Death Valley, dans une grave sécheresse, a reçu une quantité de précipitations presque record en une journée, provoquant des inondations, et est toujours dans une mauvaise sécheresse.

Le fleuve Yangtsé en Chine s’assèche, un an après des inondations meurtrières. La Chine est en train de cuire sous ce qui est une vague de chaleur record, déjà dans son troisième mois, avec un rapport préliminaire d’une basse température nocturne ne descendant qu’à 94,8 degrés (34,9 degrés Celsius) dans la ville très peuplée de Chongqing. Et dans l’ouest de la Chine, les inondations causées par une averse soudaine ont tué plus d’une douzaine de personnes.

LA SÉCHERESSE LA PLUS GÉNÉRALISÉE DEPUIS 9 ANS DEVRAIT S’ÉTENDRE

Dans la Corne de l’Afrique, au milieu d’une famine et d’une sécheresse dévastatrices mais souvent ignorées, des crues soudaines à proximité s’ajoutent à la catastrophe humanitaire qui se déroule. L’Europe, qui a souffert d’inondations sans précédent l’année dernière, a connu une chaleur record aggravée par une sécheresse de 500 ans qui assèche les rivières et menace l’alimentation électrique.

“Nous avons donc vraiment eu beaucoup de coups de fouet”, a déclaré la climatologue par intérim du Kentucky, Megan Schargorodski. “Il est vraiment difficile de traverser émotionnellement tous ces extrêmes et de les traverser et de comprendre comment être résilient à travers les catastrophes après catastrophes que nous voyons.”

En seulement deux semaines, fin juillet et début août, les États-Unis ont connu 10 averses qui ne sont censées se produire que 1% du temps – parfois appelées tempêtes 1 sur 100 ans – a calculé le chef de la branche des prévisions du Weather Prediction Center, Greg Carbin. Cela ne compte pas la région de Dallas, une tempête probable de 1 en 1 000 ans, où certains endroits ont reçu plus de 9 pouces de pluie en 24 heures se terminant lundi avec plusieurs pouces de plus à venir.

“Ces extrêmes deviennent bien sûr de plus en plus extrêmes”, a déclaré le climatologue du National Center for Atmospheric Research Gerald Meehl, qui a écrit certaines des premières études il y a 18 ans sur les conditions météorologiques extrêmes et le changement climatique. “Cela correspond à ce que nous attendions.”

LES ÉTATS DE L’OUEST SE BROUILLENT ALORS QUE LA DATE LIMITE POUR RÉDUIRE L’UTILISATION DE L’EAU DU COLORADO SE TROUVE

Le coup de fouet météorologique, “où tout d’un coup il change à l’extrême opposé”, devient de plus en plus perceptible parce que c’est tellement étrange, a déclaré la climatologue Jennifer Francis du Woodwell Climate Research Center à Falmouth, Massachusetts. Elle est au milieu d’un étude des événements de coup de fouet cervical.

Les scientifiques de World Weather Attribution, pour la plupart des bénévoles qui examinent rapidement les conditions météorologiques extrêmes pour une empreinte digitale du changement climatique, ont des critères stricts d’événements à étudier : ils doivent battre des records, causer un nombre important de décès ou avoir un impact sur au moins 1 million de personnes. personnes. Jusqu’à présent cette année, ils ont été submergés. Il y a eu 41 événements – huit inondations, trois tempêtes, huit sécheresses, 18 vagues de chaleur et quatre vagues de froid – qui ont atteint ce seuil, a déclaré Julie Arrighi, responsable de la WWA, directrice associée du Centre climatique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Aux États-Unis, bon nombre des fortes pluies estivales sont traditionnellement liées à des ouragans ou à des systèmes tropicaux, comme l’ouragan Ida de l’année dernière qui a frappé la Louisiane puis a traversé le sud jusqu’à ce qu’il inonde la région de New York, New Jersey avec des taux de précipitations record.

Mais en juillet et août, le pays a été frappé par “une surabondance de précipitations extrêmes non tropicales”, a déclaré Carbin du National Weather Service. “C’est inhabituel.”

LES VAGUES DE CHALEUR EXPLIQUÉES : POURQUOI CERTAINES VAGUES DE CHALEUR SONT PIRE QUE D’AUTRES

Les scientifiques soupçonnent que le changement climatique est à l’œuvre de deux manières différentes.

Le plus grand moyen est la physique simple. Au fur et à mesure que l’atmosphère se réchauffe, elle retient plus d’eau, 4% de plus pour chaque degré Celsius (7% de plus pour chaque degré Celsius), ont déclaré les scientifiques.

Considérez l’air comme une éponge géante, a déclaré Daniel Swain, climatologue à l’UCLA et à Nature Conservancy. Il absorbe plus d’eau du sol desséché comme une éponge “c’est pourquoi nous constatons des sécheresses pires à certains endroits”, a-t-il déclaré. Ensuite, lorsqu’un système météorologique voyage plus loin, juteux avec cette eau supplémentaire, il a plus à déverser, provoquant des averses.

Un autre facteur est le courant-jet bloqué et ondulant – la rivière atmosphérique qui déplace les systèmes météorologiques à travers le monde – a déclaré Francis de Woodwell. Les systèmes de tempête ne bougent pas et déversent simplement d’énormes quantités d’eau à certains endroits. D’autres endroits, comme la Chine, sont aux prises avec un temps chaud alors que le temps plus frais et plus humide se déplace autour d’eux.

UN AUTRE EFFET SECONDAIRE DANGEREUX DE LA VAGUE DE CHALEUR EN EUROPE : L’AUGMENTATION DE LA POLLUTION DE L’AIR

“Lorsque ce modèle de courant-jet s’amplifie, ce que nous commençons à voir se produire plus souvent, nous remarquons alors davantage de ces grands événements de coup de fouet cervical”, a déclaré Francis.

Lorsque le sol est si dur à cause de la sécheresse, l’eau ne s’infiltre pas autant et s’écoule plus rapidement en cas d’inondation, ont déclaré Francis et d’autres.

Cela ne fera qu’empirer à mesure que le changement climatique s’aggrave, donc “cela met en évidence le type d’événements auxquels nous devons nous adapter, contre lesquels nous devons nous durcir”, a déclaré Gabriel Vecchi, climatologue à l’Université de Princeton.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies a souligné ce qu’il a appelé l’aggravation des catastrophes météorologiques comme une menace future.

LA VAGUE DE CHALEUR DU NORD-OUEST DU PACIFIQUE SUSPECTE DANS 10 MORTS DANS L’OREGON, DISENT LES OFFICIELS

“Franchement, la rapidité et la gravité des événements sont une surprise pour beaucoup d’entre nous”, a déclaré le co-auteur du rapport du GIEC, Maarten van Aalst, directeur du Centre climatique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge aux Pays-Bas. “C’est effrayant à quelle vitesse il apparaît devant nos yeux.”