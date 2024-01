« Coup de fouet météorologique » : chaleur, pluie, inondations possibles la semaine prochaine

Alors qu’une grande partie des États-Unis subit encore un gel profond mortel et dangereux, il est difficile de croire à quel point la plupart des régions devraient être chaudes la semaine prochaine.

En fait, selon le Centre de prévision climatique, les chances sont en faveur de températures supérieures à la moyenne la semaine prochaine dans l’ensemble des 48 États inférieurs. Les maximums pourraient atteindre les années 60 et 70 dans certaines régions du Sud.

Daniel Swain, climatologue à l’UCLA l’appelle “coup de fouet météorologique”, car certaines régions du pays pourraient connaître des températures record, environ une semaine seulement après des niveaux record.

Mais avec la chaleur s’ajouteront des risques d’inondations, ont indiqué les prévisionnistes, grâce à la combinaison de fortes pluies et de la fonte rapide des neiges.

Où les inondations sont-elles possibles ?

Il existe trois zones les plus exposées aux inondations : le long de la côte ouest, dans le sud et dans les régions de la vallée de l’Ohio et des Appalaches, Jason Elliott, hydrologue chargé de la coordination des services au Centre National de l’Eaua déclaré à USA TODAY.

Il a déclaré que la combinaison des pluies torrentielles, de la fonte des neiges et du réchauffement des températures entraînerait un risque d’inondation.

Dans l’Ouest, un panache d’humidité se déplacera sur certaines parties du nord de la Californie, produisant de fortes pluies samedi et dimanche, selon le rapport. Service météorologique national dit. “Les fortes pluies associées créeront principalement des zones localisées d’inondations soudaines, les zones urbaines, les routes, les petits ruisseaux, les canyons/ravines étroits et les cicatrices de brûlures étant les plus vulnérables.”

Swain a déclaré que le nord-ouest du Pacifique sera également vulnérable aux inondations au cours des prochains jours, grâce à la prévision de pluies chaudes s’ajoutant à la neige et à la glace existantes.

Des problèmes du Texas au Tennessee

Prévisions AccuWeather ont également mis en garde contre des inondations dans le Sud la semaine prochaine :

“Nos données suggèrent qu’une partie de la zone allant du centre et de l’est du Texas à l’ouest du Tennessee pourrait recevoir 4 à 6 pouces de pluie et localement 8 pouces la semaine prochaine”, a déclaré Joe Lundberg, météorologue principal d’AccuWeather. “C’est suffisamment de pluie pour déclencher des crues urbaines et soudaines, même dans les zones de sécheresse, mais cela peut également faire monter considérablement le niveau de certains cours d’eau secondaires.”

La chaleur arrive :Au revoir, températures négatives ! Un dégel « dramatique » en janvier approche à grands pas

Chaleur et brouillard

Parallèlement aux inondations, des températures considérablement plus élevées constitueront un changement important pour les résidents du Sud, selon Elliott.

Jonathan Erdman, météorologue de Weather.com a déclaré: “Cette combinaison d’air plus chaud et de pluie devrait faire fondre ce qui reste du manteau neigeux du sud et pourrait également entamer la couverture neigeuse du Midwest et du Nord-Est.”

Erdman a déclaré que cet air plus chaud et plus humide circulant sur un manteau neigeux encore important entraînerait également des zones de brouillard et de nuages ​​bas dans le Midwest, le sud et l’est la semaine prochaine.