Coup de foudre pour Halloween : Au moins 151 personnes tuées dans la bousculade de Séoul, période de deuil national déclarée

Au moins 151 personnes ont été tuées lors d’un écrasement d’Halloween dans un quartier nocturne surpeuplé de Séoul.

Jusqu’à présent, 19 étrangers ont été dénombrés parmi les morts, dont des ressortissants de Chine, d’Iran, d’Ouzbékistan et de Norvège.

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a déclaré une période de deuil national pour les victimes de la tragédie.

SEOUL (Reuters) – Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a déclaré dimanche une période de deuil national, après qu’un écrasement d’Halloween a tué quelque 151 personnes dans une zone de vie nocturne bondée à Séoul.

Yoon a exprimé ses condoléances aux victimes, principalement des adolescents et des personnes dans la vingtaine, et ses vœux de prompt rétablissement aux nombreux blessés.

“C’est vraiment tragique”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Une tragédie et une catastrophe qui n’auraient pas dû se produire ont eu lieu au cœur de Séoul la nuit dernière.”

Une foule immense célébrant dans le quartier populaire d’Itaewon a fait irruption dans une ruelle samedi soir, ont déclaré des responsables des urgences, ajoutant que le nombre de morts pourrait augmenter.

Choi Sung-beom, chef de la caserne des pompiers de Yongsan, a déclaré que 151 décès avaient été confirmés, dont 19 étrangers. Il a déclaré lors d’un briefing sur les lieux que 82 personnes avaient été blessées, dont 19 grièvement.

Costumes mêlés de sang

Il s’agissait du premier événement d’Halloween à Séoul en trois ans, après que le pays a levé les restrictions de Covid-19 et la distanciation sociale. De nombreux fêtards portaient des masques et des costumes d’Halloween.

Tôt le dimanche, costumes et effets personnels se sont mêlés à des taches de sang dans la rue étroite. Les survivants se sont blottis sous des couvertures d’urgence au milieu d’une foule de secouristes, de policiers et de médias.

Beaucoup de personnes tuées se trouvaient près d’une boîte de nuit, a déclaré Choi. De nombreuses victimes étaient des femmes dans la vingtaine, tandis que les étrangers tués comprenaient des ressortissants de Chine, d’Iran, d’Ouzbékistan et de Norvège, a-t-il déclaré.

Des témoins ont décrit la foule devenant de plus en plus indisciplinée et agitée à mesure que la soirée avançait. Le chaos a éclaté juste avant la bousculade de 22h20 (13h20 GMT), la police sur place pour l’événement ayant parfois du mal à contrôler la foule, ont déclaré des témoins.

Moon Ju-young, 21 ans, a déclaré qu’il y avait des signes évidents de troubles dans la ruelle avant l’incident. Il a déclaré à Reuters qu’il y avait plus de 10 fois plus de monde que d’habitude.

Des images des médias sociaux ont montré des centaines de personnes entassées dans l’allée étroite et en pente, écrasées et immobiles alors que les responsables des urgences et la police tentaient de les libérer.

Ruelle bondée en pente

Choi, le chef des pompiers du district de Yongsan, a déclaré que tous les décès étaient probablement dus à l’écrasement dans la ruelle.

Des responsables des pompiers et des témoins ont déclaré que les gens continuaient à se déverser dans la ruelle alors qu’elle était déjà bondée mur à mur, lorsque ceux qui se trouvaient en haut de la pente sont tombés, envoyant des personnes en dessous d’eux renverser les autres.

Personnel des services d’urgence dans l’allée où une bousculade d’Halloween a eu lieu tard le 29 octobre 2022, dans le quartier d’Itaewon à Séoul le 30 octobre 2022. AFP PHOTO : Anthony Wallace/AFP

Une femme a déclaré que sa fille, tirée de la cohue des gens, avait survécu après avoir été piégée pendant plus d’une heure.

Une morgue de fortune a été installée dans un bâtiment à côté de la scène. Selon un témoin de Reuters, environ quatre douzaines de corps ont été transportés sur des civières à roues et transportés dans un établissement gouvernemental pour identifier les victimes.

Le quartier d’Itaewon est populaire auprès des jeunes Sud-Coréens et des expatriés, ses dizaines de bars et restaurants remplis samedi pour Halloween après que les entreprises aient subi une forte baisse en trois ans de pandémie.

“Vous verriez de grandes foules à Noël et des feux d’artifice … mais c’était plusieurs fois plus grand que tout cela”, a déclaré Park Jung-hoon, 21 ans, à Reuters depuis les lieux.

Réunion d’urgence

Le président américain Joe Biden et la première dame Jill Biden ont envoyé leurs condoléances en écrivant: “Nous pleurons avec le peuple de la République de Corée et adressons nos meilleurs vœux de rétablissement rapide à tous ceux qui ont été blessés.”

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a tweeté: “Toutes nos pensées vont à ceux qui répondent actuellement et à tous les Sud-Coréens en cette période très pénible.”

Avec l’apaisement de la pandémie de Covid-19, les couvre-feux dans les bars et restaurants et la limite de 10 personnes pour les rassemblements privés ont été levés en avril. Un mandat de masque extérieur a été abandonné en mai.

Le président Yoon a tenu une réunion d’urgence avec des aides de haut niveau et a ordonné la création d’un groupe de travail pour obtenir des ressources pour soigner les blessés et lancer une enquête approfondie sur la cause de la catastrophe.

La catastrophe est l’une des plus meurtrières du pays depuis le naufrage d’un ferry en 2014 qui a tué 304 personnes, principalement des lycéens.

Le naufrage du Sewol et la critique de la réponse officielle ont envoyé des ondes de choc à travers la Corée du Sud, provoquant une introspection généralisée sur les mesures de sécurité dans le pays qui sont susceptibles d’être renouvelées à la suite de l’écrasement de samedi.