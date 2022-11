Coup de foudre pour Halloween à Séoul : les autorités sud-coréennes affirment qu’elles n’avaient aucune directive pour les foules d’Halloween

Séoul, Corée du Sud

Les autorités sud-coréennes ont déclaré lundi qu’elles n’avaient aucune directive pour gérer les foules immenses qui se sont rassemblées pour les festivités d’Halloween à Séoul, alors que les familles du pays et du monde entier pleurent les 156 victimes de l’écrasement de la foule de samedi soir.

L’écrasement a eu lieu dans les ruelles étroites éclairées au néon du quartier populaire de la vie nocturne Itaewon, où des témoins ont décrit être incapables de bouger ou de respirer alors que des milliers de fêtards se tenaient côte à côte dans une rue ne dépassant pas 4 mètres (13 pieds) de large. .

Des familles frénétiques ont passé une grande partie du dimanche à se rassembler dans des centres d’information où les autorités ont compilé les détails des morts et des blessés, et ont contacté les morgues et les hôpitaux dans une tentative désespérée de localiser les proches disparus.

Avec toutes les victimes maintenant identifiées, la panique s’est transformée en chagrin national alors que le pays est aux prises avec l’une de ses pires catastrophes – tandis que les parents à l’étranger prennent des dispositions pour leurs enfants décédés dans un pays étranger.

Des autels commémoratifs officiels ont été érigés lundi dans le centre de Séoul, avec des photos montrant des foules en visite pour rendre hommage. Beaucoup étaient en larmes et tenaient des fleurs blanches ; d’autres se sont agenouillés et se sont inclinés profondément devant l’autel.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, son épouse, Kim Keon-hee, et de hauts responsables, dont le Premier ministre et le maire de Séoul, se sont joints aux personnes en deuil.

De nombreux magasins et entreprises ont été fermés pour observer une période de deuil national d’une semaine. Certaines parties du centre de Séoul étaient presque désertes – un spectacle très inhabituel dans le d’habitude capitale animée qui abrite environ 10 millions de personnes.

Les gens ont également rendu hommage à un mémorial de fortune à Itaewon, à l’extérieur d’une station de métro près de l’allée où l’écrasement s’est produit. L’entrée de la gare est ornée de rangées de fleurs et d’offrandes telles que des notes manuscrites, des bouteilles de soju coréen et des gobelets en papier remplis de boissons.

Parmi les personnes en deuil se trouvait un groupe civique de familles endeuillées par la catastrophe du Sewol Ferry, qui a tué 304 personnes – pour la plupart des adolescents lors d’un voyage scolaire – lorsque le navire a coulé en 2014.

“En tant que personne ayant subi la même douleur, mon cœur est déchiré et je suis sans voix”, a déclaré l’un des membres du groupe aux journalistes lors du mémorial, affirmant que les familles étaient attristées de voir “une catastrophe majeure comme celle-ci se répéter”.

Juste en bas de la rue, l’entrée de l’allée avait été bouclée, le personnel de sécurité gardant la garde alors que des équipes médico-légales vêtues de combinaisons de protection blanches parcouraient la zone, toujours jonchée d’ordures et de débris.

Au milieu du chagrin, des questions ont émergé sur la manière dont le gouvernement a géré l’incident et sur un manque apparent de contrôle des foules avant la tragédie.

Une survivante, Anne-Lou Chevalier, étudiante en échange français de 22 ans, a déclaré à CNN qu’elle s’était évanouie dans la foule après avoir été “écrasée” par d’autres fêtards. «À un moment donné, je n’avais plus d’air et nous étions tellement écrasés par les autres que je ne pouvais plus respirer du tout. Alors, je me suis juste évanoui », a déclaré Chevalier.

Plusieurs témoins oculaires et survivants ont déclaré avoir vu peu ou pas de policiers dans la région avant que la situation ne se détériore.

Plus tôt dimanche, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité a déclaré que seul un niveau “normal” de personnel de sécurité avait été déployé à Itaewon car la foule ne semblait pas anormalement nombreuse – alors qu’un “nombre considérable” de policiers avaient été envoyés dans une autre partie. de Séoul en réponse aux protestations attendues.

Mais – face à une réaction violente des politiciens coréens et sur les réseaux sociaux – les autorités ont semblé changer de tactique lundi, affirmant qu’elles avaient déployé environ 137 personnes à Itaewon cette nuit-là, contre environ 30 à 70 personnes les années précédentes avant la pandémie.

“Pour le festival d’Halloween de cette époque, car on s’attendait à ce que de nombreuses personnes se rassemblent à Itaewon, je comprends qu’il a été préparé en mettant plus de forces de police que les autres années”, a déclaré Oh Seung-jin, directeur de la division des enquêtes sur les crimes violents à l’Agence nationale de police.

Cependant, a-t-il admis, “actuellement, il n’y a pas de manuel de préparation séparé pour une telle situation où il n’y a pas d’organisateur et où un rassemblement de foule est attendu”. De plus, la police avait été déployée non pas pour le contrôle des foules – mais pour la prévention du crime et pour empêcher « diverses activités illégales ».

Kim Seong-ho, directeur de la division de gestion des catastrophes et de la sécurité au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, a fait écho à ces commentaires, affirmant qu’ils n’avaient pas de “directives ou de manuel” pour une telle “situation sans précédent”.

Les victimes étaient pour la plupart des jeunes qui s’étaient rendus à Itaewon samedi soir, avides des premières célébrations d’Halloween en Corée du Sud depuis des années sans restrictions de Covid.

Le nombre de morts s’est élevé à 156 mardi après le décès d’une femme d’une vingtaine d’années grièvement blessée, a annoncé la police de Séoul. Au total, 101 femmes et 55 hommes ont été tués.

Douze des victimes étaient des adolescents et plus de 100 étaient dans la vingtaine, selon les autorités.

Parmi eux figuraient 26 ressortissants étrangers de pays tels que les États-Unis, la Chine, l’Iran, la Thaïlande, le Sri Lanka, le Japon, l’Australie, la Norvège, la France, la Russie, l’Autriche, le Vietnam, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan.

149 autres personnes ont été blessées, dont 33 gravement, dont 15 ressortissants étrangers.

Six élèves qui fréquentaient des écoles à Séoul – un collégien et cinq lycéens – figuraient parmi les morts, ainsi que trois enseignants, a indiqué le ministère coréen de l’Éducation.

Trois militaires sud-coréens figuraient également parmi les personnes tuées, a déclaré un responsable du ministère coréen de la Défense.

Deux étudiants universitaires américains ont été identifiés – Steven Blesi de Géorgie et Anne Gieske du Kentucky – tous deux en première année.

Le père de Blesi, Steve Blesi, a déclaré que son fils avait “toujours été un aventurier”. Il était un Eagle Scout, aimait le basket-ball et voulait apprendre plusieurs langues, a-t-il déclaré.

«Peut-être qu’une demi-heure avant que cet événement tragique ne se produise, je lui ai envoyé un texto sur WhatsApp… ‘Je sais que tu es en déplacement. Être prudent. Je vous aime.’ Et je n’ai jamais reçu de réponse », a déclaré Steve. “Il avait un avenir incroyablement brillant qui est maintenant révolu.”

Dan Gieske, le père d’Anne, a déclaré dimanche soir dans un communiqué que la famille était “complètement dévastée et navrée”, qualifiant Anne de “lumière brillante aimée de tous”.

Anne avait été étudiante en soins infirmiers à l’étranger à Séoul ce semestre, a déclaré le président de l’Université du Kentucky.

Le père de Mei Tomikawa, une étudiante d’échange japonaise de 26 ans qui a été tuée dans la cohue, a déclaré à la chaîne de télévision publique japonaise NHK qu’il était “préparé au pire” lorsqu’il ne pouvait pas la joindre.

Elle étudiait le coréen avant de commencer l’école à Séoul, a-t-il dit, avant de voyager du Japon vers la Corée du Sud lundi.

“J’ai essayé de l’appeler pour l’avertir de faire attention, mais elle n’a jamais répondu au téléphone”, a-t-il déclaré, selon NHK. “C’était une fille formidable… Je veux voir ma fille le plus tôt possible.”

La famille d’une victime australienne, Grace Rached, a également publié lundi une déclaration la décrivant comme “une productrice de films talentueuse passionnée par l’idée de faire la différence”.

“Il nous manque notre magnifique ange Grace qui a illuminé une pièce avec son sourire contagieux. Grace a toujours fait en sorte que les autres se sentent importants et sa gentillesse a laissé une impression sur tous ceux qu’elle a rencontrés. Grace s’est toujours souciée des autres et elle était aimée de tous”, a écrit la famille.

Les autorités travaillent désormais avec les ambassades étrangères et les familles à l’étranger, offrant un soutien pour les arrangements funéraires. Au fil de la semaine, plus de noms et de visages de ceux qui sont morts sont susceptibles d’émerger, alors que la nation cherche des réponses sur la façon dont une telle catastrophe – dans une zone connue pour être bondée à Halloween, avec des semaines de festivités dans la planification – pourrait se sont déroulés.