ARLINGTON, Texas — José Altuve a disputé 101 matchs éliminatoires. Il a réussi 24 de ces matchs, et 26 fois au total. Il a été sur le terrain, jouant au deuxième but, lors de deux finales de la Série mondiale qui ont donné aux Astros leurs premier et deuxième championnats. Malgré tout son parcours en séries éliminatoires et malgré tous ses moments magiques – parfois même controversés – d’octobre, un nouveau favori personnel s’est hissé en tête de liste d’Altuve :

Match 5 de la série de championnats de la Ligue américaine 2023.

Les Astros traînaient les Rangers par deux points en début de neuvième. Adolis García venait de donner l’avantage aux Rangers avec une explosion tonitruante de trois points. Les bancs et les enclos venaient également de se vider après que Bryan Abreu ait frappé Garcia avec un lancer (nous en parlerons plus tard). Vendredi, nous avons expliqué comment Altuve, l’Altuve au talent indescriptible, ne semble jamais à court de produire de grands moments.

Avec deux coureurs et aucun retrait contre le plus proche des Rangers, Jose Leclerc, Altuve a inscrit un circuit de trois points juste au-dessus du bras tendu d’Evan Carter dans le champ gauche. Les coéquipiers d’Altuve se sont répandus sur le terrain, certains sautant par-dessus la balustrade de l’abri, d’autres agitant sauvagement les bras et perdant complètement la tête. Alex Bregman a déclaré qu’il avait perdu la voix à force de crier autant. Personne ne pouvait expliquer pourquoi ou comment l’Astro le plus ancien peut, encore et encore, rencontrer le moment présent.

Dans celui-ci, son spectaculaire circuit de trois points a permis à Houston de remporter une superbe victoire de 5-4 contre les Rangers vendredi soir au Globe Life Field. Les Astros sont revenus d’un déficit de 0-2 dans la série à une avance de 3-2 pour l’ALCS.

« Vous n’utilisez pas le mot ‘attendre’, mais vous anticipez que quelque chose de grand se produira », a déclaré Justin Verlander à propos d’Altuve. « Et le plus souvent, il semble simplement tenir ses promesses. »

Les théâtres de fin de manche ont fait de vendredi peut-être le match le plus électrique de la dynastie de sept ans de Houston depuis un autre match 5 – de la Série mondiale 2017, qui a également été renversé par un home run d’Altuve. Mais pardonnez à Altuve, 33 ans, si son dernier exploit était son préféré.

« Je dois dire celui-ci », a déclaré Altuve après son meilleur moment en séries éliminatoires. « Parce que c’est juste arrivé et j’ai encore des émotions, de l’adrénaline en moi. Oui, c’était un moment cool, et parce que nous avons fini par gagner. »

Gagner est tout ce qui a toujours compté pour Altuve et ces Astros sans relâche. Mais García, le talentueux voltigeur des Rangers et l’homme à la mode de l’équipe, a fait de son mieux pour ruiner leurs plans.

L’élan du cinquième match a finalement changé en faveur du Texas à la sixième manche, alors que Garcia a lancé un coup de circuit de trois points au champ gauche. García s’est immédiatement tourné vers son abri alors qu’il marchait lentement vers le premier but. Il a crié après ses coéquipiers, a frappé sa batte au sol avec autorité, et ce n’est qu’à ce moment-là qu’il a commencé à trotter autour des buts. Il venait de donner une avance de 4-2 à son club en sixième manche – la première des Rangers depuis le deuxième match.

« Nous sommes en séries éliminatoires, vous savez », a déclaré García à propos de sa célébration. « C’est le moment. Vous frappez une balle comme ça, vous allez célébrer. C’est là où nous en sommes en ce moment. »

Lors du prochain combat de Garcia, le releveur des Astros Bryan Abreu l’a percé près de l’épaule avec une balle rapide de 99 mph. Alors qu’Abreu a affirmé plus tard qu’il n’avait pas frappé García exprès, le cogneur et l’équipe d’arbitres pensaient différemment.

« Je ne pense pas que quiconque soit en colère contre le fait qu’il proxénète un circuit », a déclaré Verlander. « C’était le plus gros circuit de sa carrière, très honnêtement. »

Une fois García tombé, il a immédiatement pointé un doigt sur le visage du receveur des Astros Martin Maldonado. Le filet de sécurité de Houston secoua la tête tandis que García continuait de le mordre. Dans le contexte du diamant, les bancs et les enclos se vidaient. Le chaos s’est ensuivi alors que les deux équipes des séries éliminatoires se sont rassemblées en un tas au marbre. García a finalement été expulsé du terrain avec l’aide du cogneur des Astros, Yordan Álvarez.

« Je pense que chaque frappeur réagirait de la même manière après un circuit », a déclaré Maldonado. « Mais dans cette situation, nous sommes en baisse de deux [runs], il y a une chance de revenir dans l’un des jeux les plus importants de la série. Donc je dirais que nous n’essayions de frapper personne. »

Abreu a lui-même fait écho à ce sentiment.

« Il a probablement réagi un peu de manière excessive dans le feu du match », a-t-il déclaré à propos de García. « Ce n’était pas quelque chose que j’essayais de faire. Mon plan pour lui était de faire monter et rentrer le terrain et de faire descendre et éloigner le curseur. Et j’ai raté de peu le terrain. …

« Je suis le genre de gars pour qui je ne me soucie pas des célébrations. C’était un grand, grand moment, un grand moment pour lui. Il a frappé un circuit, il a eu la chance de célébrer et de faire ce qu’il veut.

Par la suite, Abreu, García et le skipper des Astros Dusty Baker ont tous été expulsés du match. Les arbitres ont décidé qu’Abreu avait frappé García avec intention, et Baker était furieux de cette décision. Il a eu une longue dispute, y compris un violent jet de sa propre casquette, avant de se réinstaller à sa place habituelle sur le banc, refusant apparemment d’accepter sa propre expulsion.

Après un retard de 12 minutes dans l’action, Baker a été contraint par l’arbitre du marbre Marvin Hudson de quitter son poste dans l’abri. Baker s’est finalement retiré.

« Cela n’avait aucun sens pour moi », a déclaré plus tard Baker à propos de l’expulsion d’Abreu. « Personne n’aime être touché. Mais vous n’allez pas ajouter de points en neuvième manche en séries éliminatoires lorsque nous essayons de gagner un match. Je veux dire, comment prouver votre intention ? C’est ce que je ne comprends pas. Et je n’ai pas été aussi en colère depuis longtemps. Et d’habitude, je ne me fâche pas pour rien.

Verlander a ajouté : « À cet endroit, je ne sais pas comment ces six gars se sont réunis et ont déterminé qu’ils étaient sûrs que c’était intentionnel. Parce que je pense que du point de vue du baseball, ce n’était sûrement pas le cas. »

Altuve et les Astros ont riposté en neuvième manche et la colère de Baker en valait la peine. Par la suite, plusieurs joueurs des Astros, dont Ryan Pressly, ont admis que l’incident de dégagement des bancs avait enthousiasmé l’équipe. Pressly a clôturé le neuvième, mais pas avant de permettre aux deux premiers frappeurs du Texas d’atteindre en toute sécurité et d’avoir récolté quelques bruits forts. Les Rangers ont menacé de revenir jusqu’au tout dernier lancer. Il s’est cogné la poitrine avec pression après avoir fait respirer Carter pour le retrait final, son émotion résumant à quel point cette victoire était importante et changeante pour Houston, une victoire qui ne serait pas possible sans l’héroïsme d’Altuve.

« C’est le meilleur athlète que j’ai jamais vu », a déclaré Bregman à propos du joueur de deuxième but. « Un rythme cardiaque lent, une confiance en lui. Le jeu est lent pour lui. Il est tout simplement incroyable. »

Les dernières manches longues et dramatiques contrastaient fortement avec la première moitié du match.

Toute la soirée, Verlander a défié les Rangers avec sa balle rapide à quatre coutures. Sur ses 82 emplacements au total, 52 d’entre eux étaient des chauffages. Et le Texas n’a balancé et raté sa balle rapide que cinq fois. Mais il continuait quand même à bousculer. C’était un changement de stratégie pour Verlander, qui n’a lancé la balle rapide que 47% du temps lors du premier match de l’ALCS. Le vétéran avait espéré que le terrain lui servirait bien. Cela a finalement conduit à sa disparition, lors de sa troisième rencontre avec García, qui a enfoncé l’offre de 95 mph de Verlander dans les sièges de gauche.

Adolis García lance un circuit de trois points, donnant aux Rangers une avance de 4-2 contre Astros

Les pitreries de García qui ont suivi auraient cependant pu nuire à son équipe. Certes, son explosion à Maldonado n’a servi que de motivation aux Astros avant leur dernier tour au bâton. Le dégagement des bancs a également permis au plus proche texan José Leclerc de prendre froid. Leclerc est entré pour le troisième retrait de la huitième manche après un doublé avec deux retraits de Kyle Tucker face à Aroldis Chapman, puis a été contraint d’attendre pendant un long délai alors que les bancs se dégageaient au milieu des émotions vives de Garcia. Le manager des Rangers, Bruce Bochy, a déclaré qu’il était sûr que l’efficacité de Leclerc avait été affectée par la pause.

« J’étais préoccupé par ce retard. Je l’étais vraiment », a déclaré Bochy. « Ça a été long. Cela a pris trop de temps, pour être honnête. Pour être honnête, tout cela n’est qu’un tas de conneries, ce qui s’est passé là-bas. Qui sait quelles sont les intentions, mais ce n’est pas la première fois que cela arrive. »

En fin de compte, les Rangers ont perdu une autre solide sortie du partant Jordan Montgomery, qui n’a pris aucune décision après avoir accordé deux points mérités en 5,1 manches. Montgomery possède une MPM de 2,38 lors de ses quatre départs en octobre. Il a accordé deux points ou moins à trois reprises. Mais pour que Montgomery puisse lancer à nouveau cette année, les Rangers devront se qualifier pour les World Series.

Hélas, ce sont les Astros qui sont à une victoire de leur troisième participation consécutive à la Classique d’automne. Cette rivalité texane a gagné du sang neuf lors du cinquième match, et elle est encore loin d’être terminée. Les Astros ont eu du mal à gagner à domicile toute l’année, et les Rangers auront le droitier Nathan Eovaldi lors du sixième match. Houston détient la tête de la série, mais les deux équipes savent que dimanche est toujours le match de tout le monde.

