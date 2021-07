Coup de Covid: le nageur russe champion d’Europe Ilya Borodin HORS des Jeux olympiques de Tokyo après un test positif

Le Russe Ilya Borodin, vainqueur de l’or au 400 mètres quatre nages aux Championnats d’Europe 2021, a déclaré qu’il avait « accepté la situation » après avoir appris qu’il ne participerait pas à Tokyo après avoir été testé positif au Covid-19.

Le président du Comité olympique russe, Stanislav Pozdnyakov, a confirmé que Borodine sera absent de la délégation russe dans la capitale japonaise mercredi, déclarant dans un communiqué : « Il est sincèrement dommage qu’Ilya Borodine doive rater les JO à cause d’un test Covid positif.

« Je lui souhaite une bonne santé et un prompt rétablissement. C’est une perte pour l’équipe et malheureuse pour Ilya.

« Dans le même temps, il est bouleversant que les mesures strictes prises lors de la dernière étape de la préparation de l’équipe à Vladivostok n’aient pas donné le résultat souhaité. »

La nouvelle de l’absence de Borodine mandatée par Covid a été confirmée à l’agence de presse TASS par le premier vice-président de la Fédération panrusse de natation Viktor Avdienko, qui a déclaré : « Borodin a un test PCR positif. Toutes les règles ont été respectées, il a été immédiatement isolé, il n’a eu aucun contact. Le reste de l’équipe a été testé, nous avons tous deux tests négatifs. »

Avdienko a également confirmé que le reste de l’équipe devait s’envoler pour Tokyo jeudi.

La perte du Borodine est un événement sismique pour l’équipe olympique russe, le champion d’Europe de 18 ans étant considéré comme l’un des meilleurs espoirs de médaille du pays – mais dans ses premiers commentaires après l’annonce, il sera contraint de rater son premier – jamais olympiques, Borodine a semblé prendre les nouvelles dans sa foulée.

« Au niveau de la santé, je me sens bien, je n’ai aucun symptôme et aucune sensation douloureuse, je suis en excellent état« , a-t-il déclaré à Match TV.

« Je ne peux même pas imaginer où j’ai pu contracter une infection, personne ne le sait. Nous n’avons pratiquement pas marché n’importe où, nous avons marché un peu à Vladivostok le dimanche et c’est tout, je ne suis jamais allé plus loin que l’hôtel et la piscine. Je ne sais tout simplement pas où et comment j’ai attrapé le coronavirus.

« J’ai appris que le test était positif dans la soirée et je l’ai pris avec inquiétude. Si tu m’appelais hier soir, je ne pourrais rien dire, aujourd’hui j’ai déjà accepté cette situation. »

La pandémie de Covid-19 en cours a déjà fait des ravages pour les Jeux olympiques, forçant son report de l’été dernier avec des inquiétudes persistantes, conduisant même les organisateurs à suggérer que l’ensemble de l’événement pourrait potentiellement être annulé à la dernière minute.

Les cas de Covid-19 ont augmenté à Tokyo ces dernières semaines et avec la ville japonaise restant en état d’urgence avant la cérémonie d’ouverture de vendredi, des plans ont récemment été suspendus pour permettre à de petits groupes de fans d’assister à divers événements – ceux-ci étant désormais prêts à avoir lieu dans des stades vides.

Selon l’AP, en date de mardi, 71 cas de Covid-19 avaient été reconnus parmi les personnes liées aux Jeux olympiques au Japon depuis début juillet – les récents sondages d’opinion suggérant que jusqu’à 80% de la population japonaise désapprouvait les Jeux olympiques. procéder au milieu de l’aggravation de la situation de Covid-19.