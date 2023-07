Coup de couteau mortel lors d’une réunion de famille à Hamilton, le cousin de la victime est accusé de meurtre au premier degré

Une réunion de famille à Hamilton dimanche soir s’est terminée par une tragédie après qu’un homme de 22 ans a mortellement poignardé son cousin de 16 ans, selon la police.

S’adressant aux médias lundi après-midi, le dét. de police de Hamilton. sergent. Sara Beck a déclaré que les policiers étaient arrivés à une résidence sur Cadham Boulevard dans le quartier East Mountain de la ville peu après 22 heures après avoir reçu de « multiples » appels au 911.

Un garçon de 16 ans a été retrouvé à la résidence souffrant d’un coup de couteau, a indiqué la police. Il a été transporté à l’hôpital où il a été déclaré mort.

Laureano Bistoyong, 22 ans, qui, selon la police, est le cousin de la victime, a été identifié comme le suspect. Les agents n’ont pas pu localiser Bistoyong après une recherche préliminaire de la zone.

Lundi matin, le suspect a été localisé dans un véhicule — que la police dit ne pas posséder — à quelques kilomètres des lieux après avoir été découvert par un membre de la communauté.

Il a été arrêté sans incident et accusé de meurtre au premier degré.

La police de Hamilton enquête après qu’un garçon de 16 ans a été mortellement poignardé par son cousin de 22 ans lors d’une réunion de famille le 2 juillet 2023.

Beck est resté discret sur les circonstances qui ont conduit au coup de couteau. Elle disait seulement qu ‘«il y avait quelque chose qui a conduit à un incident» qui s’est terminé par le fait que la victime a été mortellement poignardée à l’intérieur d’une résidence.

La victime est originaire de Hamilton et n’a pas été identifiée selon les souhaits de la famille, a-t-elle déclaré.

«Ils sont tellement dévastés. Nous avons parlé avec (la famille). Nous avons été avec eux en termes de services aux victimes et ils se soutiennent maintenant ensemble », a-t-elle déclaré, ajoutant que la famille avait demandé la confidentialité pour le moment.

Pas moins de 12 à 15 membres de la famille et amis étaient présents au rassemblement de dimanche.

Beck a déclaré que Bistoyoung vivait à la résidence et que la victime de 16 ans rendait visite à sa famille.

dét. de police de Hamilton sergent. Sara Beck fournit une mise à jour aux membres des médias à la suite d’un coup de couteau mortel à Hamilton le 02 juillet 2023.

Elle a ajouté qu’il y avait « de nombreux témoins » qui se sont présentés depuis et que l’accusation de meurtre au premier degré est « appropriée » sur la base des entretiens qu’ils ont menés.

La police traite toujours la scène pour l’arme.

Bistoyong doit comparaître devant le tribunal lundi après-midi.

« UNE CHOSE TRÈS TRAGIQUE » : LES VOISINS RÉAGISSENT AUX POIGNARDS MORTELS

Ceux qui vivent dans la région ont déclaré lundi à CTV News Toronto que le rassemblement au domicile de Hamilton semblait paisible avant qu’il ne devienne une scène de crime.

«Ils n’étaient pas tapageurs ou rien. Rire et plaisanter comme ils l’ont toujours fait. Et puis tout d’un coup d’entendre ça », a déclaré le voisin Fred Easlick.

Easlick a déclaré que la famille vivait dans la maison depuis des années et qu’il les connaissait bien.

« Ils vivent ici depuis moins longtemps que moi, mais je connaissais tous les garçons. »

Linda Page vit également dans le quartier et a décrit la scène chaotique à l’extérieur de la maison dimanche soir.

« Ils enregistraient tout et bloquaient la route et les voitures de police [were] partout », dit-elle.

Les enquêteurs parlent aux témoins à la suite d’un coup de couteau mortel à Hamilton le 3 juillet 2023.

La bande de police pouvait encore être vue autour de la maison lundi après-midi.

« Vraiment choqué, vraiment choqué d’entendre quelque chose comme ça [happened] dans ma rue », a déclaré un habitant du quartier, Valentin Olaru.

« C’est une chose très tragique… ce n’est pas une bonne nouvelle à entendre et on ne s’attend pas à ce genre de chose lors d’une fête », a ajouté son voisin Suhrid Panskota.

Avec des fichiers d’Allison Hurst