Coup de couteau mortel lors d’un événement annuel en Suède désormais qualifié de terrorisme

STOCKHOLM (AP) – Le meurtre d’une femme lors d’un événement politique annuel en Suède au début du mois fait maintenant l’objet d’une enquête en tant qu’acte terroriste, ont déclaré les autorités.

L’agence suédoise de sécurité intérieure, connue sous son acronyme SAPO, a déclaré que l’homme de 32 ans qui est en garde à vue pour l’attaque au couteau du 6 juillet est désormais soupçonné de “crimes terroristes par meurtre”, ce qui signifie que SAPO a maintenant repris l’enquête.

Le porte-parole de l’agence, Gabriel Wernstedt, a déclaré lundi à la chaîne de télévision suédoise SVT que “des informations sont apparues qui ont conduit à de nouveaux soupçons”. Wernstedt a refusé de donner plus de détails.

Le suspect, identifié par les médias suédois comme étant Theodor Engström, a été arrêté sur place et a avoué le meurtre. SVT a rapporté qu’il avait des liens avec le groupe néonazi NMR, le Nordic Resistance Movement.

La victime, Ing-Marie Wiselgren, âgée de 64 ans, était médecin et coordinatrice psychiatrique pour les municipalités et régions suédoises.

Il n’y a pas d’autre suspect dans l’affaire, a déclaré SAPO lundi.

La semaine d’Almedalen est un événement annuel auquel participent des politiciens de premier plan de différents partis, des lobbyistes, des groupes de pression et des membres intéressés du public. Il se déroule dans et autour d’Almedalen, un parc de Visby, la principale ville de l’île de Gotland, et propose des débats plus informels que ceux du parlement.

The Associated Press