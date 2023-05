Coup de couteau à Walthamstow: un garçon poignardé à mort devant l’école est le 150e adolescent à être assassiné à Londres sous la surveillance de Sadiq Khan

Les HOMMAGES affluent pour un garçon qui a été poignardé à mort alors qu’un autre adolescent a été arrêté, soupçonné de meurtre.

Renell Charles, 16 ans, est décédé vendredi – devenant le 150e adolescent à être assassiné à Londres sous la surveillance de Sadiq Khan.

Renell Charles a été poignardé à mort devant son école vendredi 1 crédit

La police a arrêté un adolescent soupçonné de meurtre 1 crédit

Les services d’urgence se sont précipités vers l’école Kelmscott sur Markhouse Road vers 16 heures, mais Renell a été tragiquement déclaré mort sur les lieux.

Une autopsie a révélé qu’il était mort d’un coup de couteau à la poitrine.

Un adolescent de 16 ans, soupçonné de meurtre, a été arrêté ce matin et reste en garde à vue.

La mort de l’adolescent survient après que deux hommes ont été abattus hier dans l’est de Londres lors d’une autre nuit d’effusion de sang.

Le directeur « dévasté » de l’école, Sam Jones, a confirmé que Renell y était élève.

Il a déclaré dans un communiqué: « Un étudiant de Kelmscott a été tragiquement tué dans une attaque au couteau insensée.

« Ce sont les jours les plus sombres pour la famille de l’étudiant et la communauté Kelmscott plus largement. »

Dans une déclaration séparée publiée par le Waltham Forest Council, M. Jones a ajouté: « Je ne peux pas exagérer à quel point je suis dévasté par la violence insensée d’aujourd’hui et je suis sûr que la communauté de Kelmscott partage mon chagrin et ma tristesse.

« Kelmscott est une famille nombreuse et soudée et cette perte se fera sentir pendant longtemps.

« J’exhorte notre communauté à rester respectueuse de la famille de la victime et de l’enquête policière.

« Nous offrirons des conseils et un soutien aux élèves touchés par cette tragédie. »

La conseillère Grace Williams, chef du Waltham Forest Council, a déclaré: « Un garçon de 16 ans est décédé de manière insensée dans notre arrondissement.

« Personne ne devrait avoir à faire face à la perte de quelqu’un d’aussi jeune et mon cœur va à la famille et aux amis du défunt.

« Leur perte est notre perte. Les habitants de Waltham Forest et au-delà seront choqués par cet acte insensé. »

L’inspecteur-détective en chef Mark Rogers a présenté son appel au public en déclarant: «L’arrestation marque un développement important dans le cadre de notre travail. La famille de Renell a été informée et nos agents spécialement formés continuent de leur apporter leur soutien.

« Il s’agit d’une enquête rapide et nous sommes conscients que cette attaque brutale a eu lieu près d’une école et a été vue par de nombreux passants et jeunes.

« Mes pensées sont avec eux alors qu’ils acceptent de voir un tel acte de violence se dérouler et je demanderais à quiconque ayant des séquences ou des images de faire ce qu’il faut et de les envoyer dans mon équipe de détectives.

« Si vous souhaitez soumettre des images ou des séquences de manière anonyme, veuillez les partager via Crimestoppers, ou vous pouvez contacter la salle des incidents majeurs où l’un de mes collaborateurs pourra prendre votre appel. Vous pouvez également partager les images via le portail public.

«Nous savons également qu’il y avait une circulation dense sur Markhouse Road à cette heure de la journée et nous pensons qu’il y a de fortes chances que certaines personnes aient des images de la caméra de tableau de bord.

« Veuillez examiner ce que vous avez et envoyer sans délai tout ce qui pourrait aider à l’enquête. Un jeune garçon a perdu la vie et des preuves comme celles-ci peuvent contribuer à assurer la justice pour sa famille et ses amis. »

Cela survient quelques jours seulement après que quatre personnes ont été poignardées à mort lors d’incidents distincts à travers le pays à la veille du couronnement.

Trois des meurtres ont eu lieu dans les huit heures à l’est de Londres, car l’épidémie de crimes au couteau de la capitale ne montrait aucun signe de ralentissement.

Deux adolescents, dont un garçon de 16 ans pris en embuscade devant son école, figuraient parmi les victimes, ainsi qu’un jeune homme poignardé devant un McDonald’s à Bath.

Le même jour, un homme a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir reçu une balle dans le dos.