Coup de couteau à l’école de Huddersfield: la petite amie en larmes du «cœur brisé» de Khayri McLean lorsqu’elle a appris son «meurtre»

LA petite amie d’un adolescent poignardé à mort devant son école a déclaré que son cœur s’était brisé lorsqu’elle a appris qu’il était mort.

Tearful Shyana James, 16 ans, a qualifié Khayri McLean de “très gentil garçon” et a déclaré: “Je ne vois aucune raison pour laquelle quelqu’un lui ferait ça.”

Shyana James, photographiée avec Khayri, a déclaré que son cœur était brisé 1 crédit

Khayri McLean a été poignardée à mort hier

Des personnes en deuil dévastées laissent des hommages ce matin

Les services d’urgence se sont précipités à l’école hier après l’incident Crédit : MEN Media

Khayri est décédé hier après avoir été cloué au sol et poignardé à plusieurs reprises par un attaquant masqué près de la North Huddersfield Trust School.

Shyana, qui est sortie avec lui pendant six mois mais le connaissait depuis cinq ans, a déclaré : « Khayri était un garçon vraiment gentil. Je l’ai rencontré à l’école. Il aimait jouer au football à l’école.

“J’étais à l’université et mon amie était dans un bus pour rentrer à la maison et elle m’a dit, elle m’a téléphoné et m’a dit que Khayri avait été poignardée”, a-t-elle déclaré.

«Mon cœur vient de se briser. J’ai téléphoné à un taxi de la ville et je suis monté, mais c’était enregistré et je ne pouvais rien faire.

«J’ai vu Khayri sur le trottoir avec les ambulanciers travaillant sur lui, puis quand l’ambulance aérienne l’a emmené à l’infirmerie générale de Leeds, ma mère m’a conduit là-bas.

“Je ne sais pas pourquoi il a été poignardé. Je ne vois aucune raison pour laquelle quelqu’un lui ferait ça.

Sa mère Sherrin, 35 ans, a déclaré que le couple était “littéralement inséparable”, ajoutant: “C’était son premier vrai petit ami. Elle l’adorait absolument et il l’adorait absolument.”

Maman Marcia McLean était réconfortée par sa famille et ses amis dans sa maison jumelée de Bradley Boulevard, à huit minutes à pied de l’endroit où Khayri a été poignardée.

Elle est censée être allée à l’endroit où son garçon a été attaqué ce matin. Elle s’agenouilla par terre et fut visiblement complètement submergée par l’émotion.

Un garçon de 16 ans a depuis été arrêté, soupçonné de meurtre, a annoncé la police du West Yorkshire.

Des amis et des camarades de classe ont rendu hommage à Khayri, tandis que son directeur a également publié une déclaration à la suite de la tragédie.

Charley Burrows a écrit sur Facebook : “Poignardé dans la rue après l’école. Pratiquement à notre porte.

“Je n’ai pas de mots. Juste horrible. Mes pensées et mes prières vont à sa mère et à sa famille. Repose en paix Khayri.”

Depuis l’ouverture de l’école à 10h30, un flux constant d’élèves et de parents au cœur brisé est venu lui rendre hommage.

Une note de Lucy Smith disait: “Un enfant enlevé, une famille écrasée. Nous respirons, désespérons et pleurons.”

Pendant ce temps, Sophie Vanessa a déclaré: “Je ne peux pas imaginer dire au revoir à mon enfant le matin et après l’école, il a été assassiné. Je suis à court de mots. Cela fait mal. RIP Khayri.”

Et Nikita Wood a écrit: “Repose en paix éternelle Khayri. Une si terrible tragédie est arrivée à un jeune garçon. Mon cœur va à la famille de Khayri.”

Sur les lieux, deux écoliers ont raconté comment leurs copains avaient rapporté avoir vu deux gars en cagoule traîner peu avant la cloche finale.

Ruben Duncan-Keane et Alfie Wilkinson, tous deux âgés de 12 ans, ont décrit avoir vu un enseignant pratiquer frénétiquement la RCR sur l’adolescent atteint après qu’il ait été attaqué.

Ruben, que Khayri avait fait visiter l’école à ses débuts, a déclaré: “Je suis traumatisé. Je viens de le voir allongé sur le sol et j’ai vu un enseignant essayer de lui faire des compressions thoraciques.

“Ses yeux se sont révulsés dans sa tête et j’ai su à ce moment-là qu’il avait perdu la vie.”

Les garçons avaient visité Woodhouse Hill pour déposer des fleurs à la mémoire de Khayri avec leurs mamans.

Alfie a déclaré: “Je n’ai pas beaucoup dormi la nuit dernière, je n’arrêtais pas de me réveiller.

“Dès que j’ai appris la nouvelle de sa mort, j’ai fondu en larmes.

“Il venait de commencer l’année 11 et se préparait pour ses GCSE. Cela ne devrait pas arriver.

“C’était un gars très populaire. Je ne l’ai jamais vu sans ses amis et je ne l’ai jamais vu se disputer.

“C’était un super élève, un super garçon. Je reste près de chez moi tous les jours pour que ça ne m’arrive pas.”

“LE PIRE CAUCHEMAR D’UN PARENT”

Des mamans et des papas inquiets ont décrit l’incident comme choquant, effrayant et le pire cauchemar d’un parent.

Un homme de 41 ans a déclaré: “Ce genre de choses peut traumatiser les enfants.”

Une maman de deux enfants, 43 ans, a ajouté: “Cela vous fait peur d’envoyer vos enfants à l’école. Ils devraient être en sécurité.

“C’est déchirant et choquant. Où va le monde ?”

Un autre père de 46 ans, qui a un fils à l’école, a déclaré à YorkshireLive: “C’était un moment effrayant quand j’ai entendu qu’il y avait eu des problèmes et qu’un enseignant a répondu au téléphone de mon fils de 14 ans.

“Le personnel m’a demandé de venir le chercher. J’ai entendu dire que tout était sorti de nulle part.

“Cet élève a été attrapé, cloué au sol et poignardé à plusieurs reprises.”

Alors qu’un deuxième père a déclaré: “Ma fille vient de commencer là-bas et montait dans le bus pour rentrer chez elle.

“Un garçon avec un chapeau noir et un tour de cou a sauté sur un élève, l’a poignardé et s’est enfui.”

Une mère locale de trois enfants avec des enfants adultes, qui s’appelle “P”, a déclaré qu’elle aussi avait entendu dire qu’un garçon avait épinglé Khayri et l’avait poignardé.

“Mon cœur vient de couler – c’est effrayant. C’est le pire cauchemar d’un parent”, a-t-elle ajouté.

Yorkshire Air Ambulance a bloqué les routes environnantes alors que les parents récupéraient leurs enfants à la fin de la journée.

Dans une déclaration publiée sur le site Web de la North Huddersfield Trust School, le directeur Andrew Fell a déclaré: “Nos plus sincères condoléances vont à la famille et aux amis de l’élève qui doivent se sentir, comme nous, complètement dévastés.

“Ils ont perdu un être cher et nous avons perdu un merveilleux élève de notre communauté scolaire.”

Un porte-parole de la police du West Yorkshire a déclaré: “Un garçon de 16 ans a été arrêté, soupçonné de meurtre en relation avec la mort d’un garçon de 15 ans qui a été poignardé lors d’un incident à Huddersfield hier.

“Le jeune a été arrêté à une adresse à Huddersfield peu avant 5 heures du matin ce matin en relation avec l’incident de Woodhouse Hill, Fartown, hier après-midi.

“Il reste en garde à vue et des enquêtes sont en cours menées par des détectives de l’équipe des homicides et des enquêtes majeures de la police du West Yorkshire.”

Des officiers légistes fouillent un jardin près de l’endroit où l’adolescent a été poignardé 1 crédit

Des fleurs laissées près de la scène à Woodhouse Hill, Huddersfield Crédit : PA

Du sang a été laissé sur le trottoir lors de la scène choquante Crédit : Ben Lack