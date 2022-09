Coup de couteau à l’école de Huddersfield: à l’intérieur du dernier appel déchirant que Khayri McLean a fait à sa petite amie UNE MINUTE avant le «meurtre»

LA petite amie en deuil d’un adolescent qui a été poignardé à mort devant son école a révélé leur dernier appel juste une minute avant sa mort.

Shyana James, 16 ans, au cœur brisé, a décrit Khayri McLean comme “l’amour de ma vie”.

Khayri avait appelé sa petite amie quelques instants avant sa mort

Khayri a été poignardé près de son école à Huddersfield Crédit : Entreprise

Shyana était avec Khayri depuis six mois 1 crédit

Khayri, 15 ans, photographié avec sa mère Marcia Crédit : Ben Lack

L’adolescent est décédé tragiquement hier après avoir été cloué au sol et poignardé à plusieurs reprises par un agresseur masqué.

Un enseignant a pratiqué frénétiquement la RCR en essayant de sauver le jeune de 15 ans après avoir été attaqué près des portes de la North Huddersfield Trust School peu avant 15 heures.

Un garçon de 16 ans a depuis été arrêté, soupçonné de meurtre, a annoncé la police du West Yorkshire.

Et maintenant, la petite amie en deuil de Khayri a révélé que Khayri était sur le chemin du retour pour changer de vêtements, puis la rencontrer lorsqu’il a été attaqué.

Shyana a révélé qu’il l’avait appelée quelques minutes avant sa mort pour lui dire qu’il était en route vers elle, puis avait envoyé un message Snapchat indiquant sa position.

Mais son amie lui a téléphoné quelques minutes plus tard pour lui dire qu’il avait “été blessé et qu’il saignait”.

L’adolescente, la petite amie de Khayri depuis environ six mois, a déclaré qu’elle ne comprenait pas pourquoi le meurtre “insensé” avait eu lieu.

Réconfortée par sa mère près de la scène du meurtre, elle a déclaré: “C’était la meilleure personne de tous les temps. Il laisserait tomber n’importe quoi pour vous et il ferait absolument n’importe quoi pour n’importe qui.

“Je lui ai parlé à 14h52 hier et il disait qu’il avait passé une bonne journée et qu’il avait hâte de me voir plus tard.

“Il rentrait chez lui pour se changer puis il allait venir chez moi.

“Il était l’amour de ma vie. Nous parlions de notre avenir l’autre jour.

“Il était tout simplement la meilleure personne que je connaisse.”

Sa mère Sherrin, 35 ans, a déclaré que le couple était “littéralement inséparable”, ajoutant: “C’était son premier vrai petit ami. Elle l’adorait absolument et il l’adorait absolument.”

Maman Marcia McLean était réconfortée par sa famille et ses amis dans sa maison jumelée de Bradley Boulevard, à huit minutes à pied de l’endroit où Khayri a été poignardée.

Des amis et camarades de classe ont également rendu hommage à Khayri, tandis que son directeur a publié une déclaration à la suite de la tragédie.

Charley Burrows a écrit sur Facebook : “Poignardé dans la rue après l’école. Pratiquement à notre porte.

“Je n’ai pas de mots. Juste horrible. Mes pensées et mes prières vont à sa mère et à sa famille. Repose en paix Khayri.”

Le commandant du district de Kirklees, le surintendant en chef de la police, James Griffiths, a déclaré: «Nous réalisons pleinement l’inquiétude que le meurtre de mercredi a provoquée dans les communautés, et je tiens à rassurer les résidents, tout est fait pour enquêter sur ce qui s’est passé.

“Des officiers ont effectué des patrouilles de réconfort dans la zone locale avec le soutien de l’équipe spécialisée de l’opération Jemlock de la force et je peux promettre que toutes les ressources nécessaires de toute la force sont employées dans cette enquête.”