Coup de couteau à la station High Park TTC: un homme en garde à vue

Une femme est morte et une autre a été grièvement blessée après avoir été poignardée à la station de métro High Park jeudi après-midi.

La police de Toronto a déclaré avoir reçu un appel au 911 peu après 14 h au sujet d’un homme armé d’un couteau dans un train.

Lorsque les agents sont arrivés, ils ont localisé deux femmes souffrant de coups de couteau.

Les ambulanciers paramédicaux de Toronto ont déclaré avoir transporté les victimes à l’hôpital – l’une dans un état potentiellement mortel et l’autre dans un état grave.

Dans une mise à jour ultérieure, Duty Insp. Lori Kranenburg a déclaré que l’une des femmes avait été déclarée morte. Elle a ajouté que l’état de l’autre victime est désormais stable.

Kranenburg a déclaré qu’un homme avait été arrêté sur les lieux.

“Il est trop tôt à ce stade de l’enquête pour savoir si les parties se connaissaient ou non”, a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui avait conduit à l’attaque au couteau, Kranenburg a déclaré que la police n’avait pas encore d’informations sur les circonstances entourant l’incident. Elle a noté qu’il n’y avait aucune menace pour la sécurité publique.

“Dans le cadre de l’enquête, la vidéo sera examinée et nous espérons que cela fournira des indices sur ce qui s’est passé. Il y avait un certain nombre de témoins présents à l’époque. Certains sont restés et ont fourni des déclarations à la police”, a-t-elle déclaré, exhortant quiconque n’a pas encore parlé à la police pour se manifester.

Dans un communiqué, la TTC a déclaré que Rick Leary, le directeur général, avait parlé au chef de la police de Toronto, James Ramer, et avait offert son soutien total à l’enquête.

“La sécurité des clients et des employés est primordiale pour tout ce que fait la TTC”, indique le communiqué.

“La TTC déplace des centaines de millions de clients chaque année sans incident, mais cherche constamment des moyens d’améliorer la sécurité.”

L’agence de transport en commun a déclaré que des agents spéciaux supplémentaires et du personnel en uniforme avaient été placés dans son système pour rassurer les clients. En outre, la déclaration a mis en évidence certaines des caractéristiques et programmes de sécurité que la TTC a mis en place, notamment l’ajout de caméras et d’un personnel plus visible pour dissuader les actes criminels.

S’adressant au CP24 jeudi après-midi, le porte-parole de la TTC, Stuart Green, a déclaré que l’agence était préoccupée et choquée par l’incident et l’a qualifié d’inacceptable.

“Nous disons que la sécurité est primordiale dans tout ce que nous faisons. Et c’est notre engagement envers nos clients et nos employés. Ainsi, des jours comme aujourd’hui, nous comprenons que les gens se sentent un peu ébranlés”, a déclaré Green.

“Notre réponse est de mettre plus de personnel là-bas pour nous assurer que les gens ont un sentiment supplémentaire de confort aujourd’hui.

Il a déclaré que la TTC continuerait à travailler pour minimiser les incidents violents et rendre le système sûr pour ses passagers, y compris un dialogue continu avec la ville, la police de Toronto et les services de soutien en santé mentale.

Le maire de Toronto, John Tory, a déclaré dans un communiqué séparé qu’il prévoyait de rencontrer des responsables de la TTC et la police pour discuter d’autres mesures de sécurité qui pourraient être mises en œuvre pour empêcher qu’un incident similaire ne se reproduise.

“Comme tous les Torontois, j’ai été choqué d’apprendre le coup de couteau mortel à la gare de High Park cet après-midi. Nous ne pouvons jamais accepter que des actes de violence de ce genre se produisent n’importe où dans notre ville”, a déclaré Tory.

“Mes pensées vont à la famille et aux amis de la femme qui a perdu la vie. Nous espérons le rétablissement rapide d’une autre femme blessée à l’hôpital.”

Des navettes circulent entre les stations Keele et Jane car le service de métro a été suspendu sur cette partie de la ligne 2 après l’attaque au couteau. La TTC a noté que les navettes ne s’arrêtent pas à la gare de High Park en raison de l’incident.

Ligne 2 Bloor-Danforth : Aucun service entre Keele et Jane en raison d’un incident de sécurité. Des navettes circulent entre Keele et Jane.

Ne pas s’arrêter à High Park. https://t.co/JO1ZAp8NI6 — Alertes de service TTC (@TTCnotices) 8 décembre 2022

L’attaque au couteau est le dernier incident violent survenu cette année à la TTC. En juin, une femme est décédée après avoir été incendiée alors qu’elle se trouvait dans un bus de la TTC à la gare de Kipling. En avril, une femme a été poussée sur les voies à la gare de Bloor-Yonge et s’est cassé une côte. Elle a depuis déposé une plainte contre l’agence de transport en commun.

La police de Toronto avait déclaré qu’elle augmenterait sa visibilité sur la TTC à la suite d’une série d’incidents violents plus tôt cette année.

Les employés de la TTC ont également été attaqués à plusieurs reprises cette année, avec l’incident le plus récent plus tôt cette semaine lorsqu’une opératrice a été agressée et volée alors qu’elle était en service.

La section locale 113 du Syndicat amalgamé du transport en commun, qui représente les travailleurs du transport en commun, a renouvelé son appel à la TTC pour qu’elle en fasse plus « pour prévenir toutes les formes de violence envers les travailleurs du transport en commun ».