Coup de couteau à Islington: double enquête sur le meurtre après qu’un adolescent de 15 ans et un homme de 23 ans ont été poignardés à mort à Londres « alors qu’un clip vidéo a été filmé »

Une double enquête pour meurtre a été lancée après que deux personnes, dont un garçon de 15 ans, ont été poignardées à mort « alors qu’un clip vidéo était filmé ».

La police a été dépêchée à Islington, au nord de Londres, vers 23 h 30 hier à la suite d’informations faisant état d’un coup de couteau.

Une enquête pour double meurtre est en cours après que deux personnes – dont un garçon de 15 ans – ont été poignardées à mort dans le nord de Londres pendant la nuit Crédit : BPM

Un garçon de 15 ans et un homme de 23 ans sont morts dans le bain de sang Crédit : BPM

L’adolescent, qui aurait 15 ans, a été déclaré mort sur les lieux peu de temps après.

Un jeune de 23 ans homme emmené à l’hôpital avec des coups de couteau est également mort dans le bain de sang.

La police a confirmé qu’une troisième victime, un homme de 28 ans, est toujours hospitalisée après avoir été retrouvée à une adresse avec une blessure au couteau.

On ne pense pas que son état mette sa vie en danger.

Le Met a déclaré qu’aucune arrestation n’avait été effectuée à la suite du horreurqui s’est déroulé devant un « grand nombre de personnes ».

Une ordonnance en vertu de l’article 60 accordant à la police des pouvoirs supplémentaires d’interpellation et de fouille a été autorisée.

Le suivant des proches pour les deux victimes ont été identifiés avec des officiers spécialisés soutenant les familles.

Des témoins affirment qu’un clip vidéo était tourné dans le parc lorsqu’une bagarre a éclaté.

Regina Agyeiwaa, 54 ans, a déclaré au Evening Standard : « Il y a eu un tournage, puis tout s’est déchaîné.

« Il y avait beaucoup d’enfants, certains très jeunes qui traînaient. C’est une tragédie, nous sommes tous secoués. »

Elle a ajouté: « Il y avait des ambulanciers sur les lieux qui travaillaient dur. J’ai vu un jean ensanglanté sur la route, c’était tout simplement horrible. Que cela se produise à notre porte est terrifiant. »

Un homme, qui a souhaité ne pas être nommé, a vu une quarantaine de personnes écouter de la musique forte alors qu’ils flânaient dans la rue où ils avaient garé des voitures de luxe, dont des Mercedes et des Audi.

Ils semblaient filmer sur leurs téléphones jusqu’à ce qu’une bagarre éclate et qu’il appelle la police.

Une autre femme, décrivant une scène similaire, a déclaré que le groupe « traînait juste », ajoutant : « Tout à coup, j’ai entendu une agitation.

« J’ai entendu l’un d’eux crier ‘lève-toi’ – c’est là que j’ai réalisé qu’il était par terre. »

Le surintendant principal Andy Carter a déclaré: « Mes pensées vont aux familles des deux victimes qui ont subi une perte aussi inimaginable dans cet incident choquant et inacceptable.

« Nous soutiendrons nos collègues pendant qu’ils enquêtent et les membres du public verront une présence policière accrue dans la région.

« J’exhorte toute personne disposant d’informations pouvant nous aider à établir exactement ce qui s’est passé à contacter ces agents ou à nous contacter immédiatement.

« Un homme et un garçon ont perdu la vie et nous devons maintenant travailler ensemble pour identifier les responsables et les retirer de nos rues. »

Toute personne ayant des informations peut appeler la police au 101 ou tweeter @MetCC réf CAD 9383/29 juin.