Coup de couteau à Birmingham: deux hommes et une femme retrouvés poignardés avec un homme arrêté alors que les flics bouclent Soho Road

La POLICE a lancé une enquête après que deux hommes et une femme ont été poignardés.

Les équipes d’urgence ont été appelées sur Soho Road à Birmingham vers 3 h 20 après le déroulement de l’horreur.

Deux hommes et une femme ont été poignardés à Birmingham

Ils ont découvert les trois victimes souffrant de coups de couteau.

Un homme a été arrêté à proximité mais la police n’a pas révélé pour quelle infraction il est détenu.

L’âge des victimes n’a pas non plus été dévoilé et il n’y a pas de mise à jour sur leur état.

Un énorme cordon est maintenant en place entre Bolton Road et Grove Road tandis que les agents enquêtent aujourd’hui.

La police des West Midlands a déclaré: “La route sera fermée ce matin pendant que les agents établissent les circonstances de ce qui s’est passé.

“Nous donnerons plus de détails en temps voulu.

“Il est conseillé aux navetteurs et aux entreprises de transport de prendre d’autres dispositions pour naviguer sur Soho Road.”