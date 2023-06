Coup de couteau à Annecy : mise à jour sur une fille britannique de 3 ans, poignardée lors d’une attaque d’horreur alors qu’elle est « éveillée et parle »

Une fille BRIT poignardée dans l’attaque du terrain de jeu d’Annecy et laissée avec des blessures potentiellement mortelles est maintenant réveillée et regarde la télévision.

Ettie Turner, trois ans, est dans un état stable et se remet à l’hôpital de l’attaque « barbare » de jeudi.

Macron a rendu visite aux enfants poignardés lors de l’attaque d’horreur hier et a annoncé que le Britannique de 3 ans était désormais stable Crédit : AFP

Le ressortissant syrien Abdelmasih Hanoun, 31 ans, a crié « au nom de Jésus-Christ » alors qu’il lançait son saccage sanglant dans une aire de jeux pour enfants

Le couteau a poignardé quatre enfants et deux adultes lors de sa vile attaque dans la station balnéaire alpine Crédit : TÉLÉGRAMME

La police épingle le couteau au sol après son attaque « barbare » qui a laissé quatre tout-petits se battre pour leur vie Crédit : Reuters

Des masses d’hommages ont été laissés aux victimes de l’attaque d’horreur d’hier Crédit : PA

Des gens en larmes ont visité les lieux de l’attaque aujourd’hui alors que des hommages aux enfants poignardés se trouvaient partout Crédit : PA

Le courageux bambin a reçu aujourd’hui la visite en soins intensifs du président français Emmanuel Macron, qui a déclaré qu’elle s’était «réveillée» après avoir subi une intervention chirurgicale.

« Elle regarde la télé et [the attack] n’est déjà plus qu’un mauvais souvenir.

« Les médecins sont optimistes », a-t-il ajouté.

Les trois autres victimes âgées de un à trois ans – deux cousins ​​français et un garçon néerlandais – vont également « dans la bonne direction », a déclaré Macron.

Les responsables du consulat britannique soutiennent la famille du jeune Britannique alors qu’ils organisent une veillée au chevet du Child Couple Hospital après que leurs vacances de rêve à Annecy se soient transformées en cauchemar.

Le chef de l’Etat français est arrivé ce matin avec sa femme, Brigitte, à l’hôpital pour enfants avant de passer près de deux heures dans la ville voisine de Grenoble où il s’est entretenu avec ses parents.

Il a également parlé avec la grand-mère qui se promenait avec les cousins ​​français Ennio et Alba, tous deux deux, lorsqu’ils ont été attaqués. Ils continuent de se battre pour leur vie.

M. Macron a ensuite déclaré à la chaîne de télévision française TF1: « Il y a des choses qui sont inacceptables, comme la violence de ces actes incompréhensibles. Nous ne devons pas nous y habituer. »

Concernant les enfants, il a ajouté : « Il y a des nouvelles positives. Tout ce que le personnel médical m’a dit à leur sujet est bon.

Le coutelier, Abdelmasih Hanoun, 31 ans, est lui-même père d’un père d’un enfant de trois ans.

Le fervent chrétien a d’abord ciblé les cousins ​​français vers 9h45 jeudi avant de se lancer sur Ettie et un garçon néerlandais de 22 mois, Peter, qui est stable à Genève.

Le procureur Line Bonnet-Mathis a prolongé la garde à vue de Hanoun pour un nouvel interrogatoire, soupçonné de tentative de meurtre.

Des sources ont affirmé qu’il avait « fait des crises de colère » dans une cellule et n’avait « fourni aucun motif pour les attaques ».

On pense que Hanoun, sans-abri, vit dans la rue à Annecy depuis qu’il a quitté son ex-femme et sa fille de trois ans en Suède pour la France à l’automne dernier.

Le divorcé, qui a servi dans l’armée syrienne, a été expulsé après le rejet de sa demande d’asile il y a six jours en raison de son statut de réfugié suédois.

Les habitants l’ont repéré caché dans le parc « tous les jours pendant deux mois » où il aurait nagé dans le lac pittoresque et dormi dans une boîte en carton.

Une source a déclaré: «Les parents et les autres personnes autour de la cour de récréation avaient l’habitude de le voir assis sur un banc.

« Il marmonnait ou chantait souvent pour lui-même et devenait agressif si quelqu’un d’autre essayait de s’asseoir sur le banc. »

M. Macron s’est ensuite rendu sur les lieux de l’attaque dans la ville alpine du sud-est d’Annecy, où il a rencontré l’un des hommes âgés blessés.

Manuel, 70 ans, a été poignardé au cou à plusieurs reprises et accidentellement abattu par la police tandis qu’un autre retraité, Youssouf, s’est fait entailler le bras alors qu’il était assis sur un banc de parc.

Youssouf, 78 ans, a déclaré : « J’avais l’impression qu’il n’avait aucune raison de venir m’attaquer. Je suis resté calme, je ne suis pas allé après lui, pour le chasser.

« Je suis resté tranquille, toujours assis, mais il est venu comme ça et il voulait sans doute faire une victime de plus, embêter une autre personne.

« Je suis calme mais j’imagine le stress des familles des enfants et de leurs proches ou d’autres enfants qui ont vu l’incident. »

Des roses blanches et des peluches ont été laissées en hommage au parc Le Paquier, où un habitant du quartier, Salih Ismajl, a hurlé d’émotion : « Ne touchez pas aux enfants. Pourquoi n’étais-je pas là hier ?

Parmi les personnes rencontrées par Macron se trouvait également le « héros du sac à dos » qui est courageusement intervenu en utilisant son sac à dos pour contrecarrer l’agresseur et ralentir son déchaînement sanglant.

Des images montraient le Français Henri d’Ansleme balançant ses sacs vers l’homme armé d’un couteau et le chassant des enfants.

Henri a déclaré à CNews : « J’ai agi vraiment instinctivement, j’ai agi comme n’importe quel Français l’aurait fait, j’ai tout fait pour protéger les plus faibles.

« Ce que j’ai fait, n’importe qui aurait pu le faire. J’ai suivi mon instinct. »

Le dirigeant français a également remercié les secouristes « remarquables » pour leur bravoure, déclarant : « Nous vous devons beaucoup ».

Il a déclaré que les enfants avaient été ciblés dans « les actes les plus barbares et je pense que c’est ce qui nous a choqués ».

Le catholique de 24 ans était en pèlerinage « Tour de France » de neuf mois à travers les cathédrales du pays lorsqu’il est intervenu.

Les appels se multiplient pour qu’il soit honoré pour ses actions vaillantes alors qu’il combattait l’agresseur jusqu’à ce que les flics lui tirent dessus et l’arrêtent quatre minutes plus tard.

L’étudiante en philosophie et gestion a déclaré : « « Tout ce que je sais, c’est que je n’étais pas là par hasard.

« Lors de mon voyage vers les cathédrales, j’ai croisé cet homme et j’ai agi instinctivement. Il était impensable de ne rien faire.

« Je me suis laissé guider par la providence et la Vierge Marie. J’ai dit mes adieux. Ils décideraient de ce qui se passerait. »

L’agresseur poursuivi par Henri d’Ansleme – surnommé « le héros du sac à dos » Crédit : AFP

Henri est personnellement remercié par Macron pour sa bravoure en aidant à arrêter l’attaquant Crédit : AFP

Le dirigeant français a félicité les secouristes pour leur travail « remarquable » hier Crédit : AFP