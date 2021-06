‘Coup de chance’? Des débris spatiaux perforent le bras robotique de la Station spatiale internationale

Le débris spatial a percuté le « Canadarm2 » de l’ISS à la mi-mai, a confirmé l’Agence spatiale canadienne dans un communiqué de presse la semaine dernière, notant que si le « les plus grandes précautions » sont prises pour éviter les collisions, « des impacts avec des objets minuscules se produisent. »

« Un de ces impacts a été remarqué récemment lors d’une inspection de routine du Canadarm2 le 12 mai », a déclaré le CSA, tout en ajoutant que le bras continue de fonctionner sans problème.

Malgré l’impact, les résultats de l’analyse en cours indiquent que les performances de la branche restent inchangées. Les dommages sont limités à une petite section de la flèche du bras et de la couverture thermique. Un trou d’environ 5 mm de diamètre est visible.

L’agence spatiale a qualifié l’impact d’un « coup de chance, » se référant vraisemblablement aux faibles chances qu’un si petit morceau de débris s’écrase sur le Canadarm2 de 57 pieds de long, qui a un diamètre de seulement 14 pouces.

On ne sait pas ce qui a réellement frappé la station, le CSA affirmant que certains objets sont simplement « trop petit pour être surveillé » bien que l’agence spatiale canadienne et la NASA enquêtent toujours sur la collision. Plus de 23 000 objets de la taille d’une balle molle ou plus ont été détectés en orbite, chacun étant suivi par radar pour éviter les collisions potentielles.

Le bras robotique est utilisé pour effectuer la maintenance de l’ISS, déplacer des fournitures et des équipements et effectuer des « prises cosmiques », dans lequel il se verrouille sur un vaisseau entrant pour l’amarrer à la station spatiale, selon la NASA. Bien que le dernier impact n’affecte pas les opérations, le bras peut être réparé en orbite même s’il est gravement endommagé, composé de pièces modulaires facilement remplaçables dans l’espace.

L’impact du 12 mai n’est pas la première rencontre de l’ISS avec un débris spatial errant. En avril 2013, l’astronaute canadien Chris Hadfield a signalé un autre accrochage avec un « petite pierre de l’univers », en disant qu’il a frappé un « Trou de balle » dans le panneau solaire de la station. « Heureux qu’il ait raté la coque » a-t-il ajouté, partageant également une photo des dégâts.

Trou de balle – une petite pierre de l’univers a traversé notre panneau solaire. Content qu’il ait raté la coque. pic.twitter.com/iBHFVfp1p8 – Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) 29 avril 2013

