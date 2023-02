Coup de blessure d’Hugo Lloris pour Tottenham, Manchester United 6 milliards de livres sterling d’intérêt qatari, le patron de Leeds Eye Rayo Vallecano, Man City accuse les derniers, Billy Sharp déclenche la ligne Sheffield United-Wrexham

talkSPORT.com vous a couvert avec toutes les dernières nouvelles, potins et vues de la Premier League dans notre blog en direct dédié au football.

Les retombées se poursuivent depuis l’annonce par la Premier League que Manchester City a été frappé de plus de 100 accusations liées à des violations présumées des règles financières, ce qui pourrait les amener à se voir déduire des points de même RELEGATED.

Pendant ce temps, Leeds est à la recherche d’un nouveau manager après avoir limogé Jesse Marsch – et talkSPORT comprend que le patron de Rayo Vallecano, Andoni Iraola, est le favori pour le poste.

Par ailleurs, Hugo Lloris devrait manquer plusieurs semaines en raison d’une blessure au genou.

Pendant ce temps, Manchester United est soumis à l’intérêt du Qatar pour une éventuelle prise de contrôle du club de 6 milliards de livres sterling.

Man United et Leeds s’affrontent ce soir à Old Trafford – avec des commentaires radiophoniques nationaux en direct et exclusifs sur talkSPORT.

Vous écoutez talkSPORT via le site Web ICI. Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent et sur 1089 ou 1053 AM.

