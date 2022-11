Coup 10 : Les Rockets de Kelowna écrasent Spokane lors de la première rencontre de la saison

Les Rockets de Kelowna se sont remis sur la bonne voie vendredi soir (18 novembre) en marquant tôt et souvent dans une victoire de 10-3 contre les Chiefs de Spokane.

C’était 3-0 pour les Rockets après la première période alors qu’ils ont obtenu des buts de Gabriel Szturc, Andrew Cristall et Marcus Pacheco.

Y a-t-il quelque chose que Gabriel Szturc aime plus que marquer en supériorité numérique? C’est son sixième but en tête de l’équipe en avantage numérique. 🚨 @GSzturc pic.twitter.com/Cj4EQKX3Ca – Fusées de Kelowna (@Kelowna_Rockets) 19 novembre 2022

Moins de six minutes et demie après le début de la deuxième période, les Rockets avaient déjà doublé leur avance à 6-0 avec le deuxième du match de Cristall ainsi que des buts de Colton Dach et Grady Lenton. Le but de Lenton était le premier de sa carrière dans la WHL.

C’était 7-2 après deux périodes alors que le deuxième but du match de Pacheco était pris en sandwich entre deux buts de Spokane.

Spokane a porté le score à 7-3, mais les Rockets ont mis le match de côté alors que Dach et Max Graham ont marqué des buts à 38 secondes d’intervalle pour porter le score à 9-3. Turner McMillian a marqué son troisième de la saison en retard pour amener les Rockets à deux chiffres.

Les Rockets avaient sept buteurs différents et huit joueurs avec des nuits à plusieurs points, mis en évidence par Cristall, Dach et Pacheco qui avaient tous deux buts et deux passes décisives dans la nuit.

Avec les quatre points de Cristall, il a prolongé sa séquence de points à sept matchs. Dans cette période, il a 19 points (sept buts, 12 passes). Il est maintenant cinquième marqueur dans la WHL avec 32 points (14 buts, 18 buts) cette saison.

C’était aussi le 150e match en carrière de Dach dans la WHL.

Le gardien des Rockets Tayln Boyko a effectué 27 arrêts pour remporter sa quatrième victoire de la saison. Kelowna a également établi un sommet de la saison avec 43 tirs au but.

L’effort d’hier soir était également la première fois que les Rockets marquaient 10 buts à domicile depuis le 22 février 2017 contre les Oil Kings d’Edmonton.

Avec cette victoire, les Rockets améliorent leur fiche à 7-8-1-0 mais restent huitièmes au classement de la Conférence Ouest.

Les Rockets poursuivent leur week-end samedi soir (19 novembre) lorsqu’ils accueillent les Américains de Tri-City en ville. La mise au jeu à Prospera Place est à 19h05

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

hockeyKelownaKelowna RocketsSports locauxSports professionnelsWHL