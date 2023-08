Countryside planifie un pont piétonnier pour le chemin Joliet – Shaw Local

Gail Paul croise les doigts, tout comme d’innombrables cyclistes, joggeurs et piétons.

Paul, qui est l’administrateur municipal de Countryside, espère qu’un pont piétonnier prévu qui sera également un grand atout pour les cyclistes sera achevé à temps pour une célébration spéciale.

Le pont enjambera le chemin Joliet, ce qui a des implications historiques.

Ce tronçon de Joliet Road fait partie de la célèbre « Mother Road », également connue sous le nom de Route 66. L’autoroute rendue célèbre par la chanson et une grande série télévisée tardive fêtera bientôt un grand anniversaire.

Paul espère que la construction du pont commencera à l’été 2024, ajoutant: « Nous aimerions que cela soit fait pour le centenaire de la Route 66 en 2026. »

« [The bridge] offrira une traversée sûre et attrayante de Joliet Road et offrira une belle vue sur la ligne d’horizon de Chicago », a déclaré Paul.

Le pont, rendu possible grâce à une subvention de 2,5 millions de dollars de l’État, ne coûtera pas un centime à la ville et enjambera Joliet Road du côté est de l’avenue Brainard.

Le pont sera construit du coin nord-est de l’intersection au coin sud-est. L’ingénieur municipal John Fitzgerald travaille sur la conception, a déclaré Paul.

« Ce sera entièrement accessible à l’ADA. Il y aura un ascenseur de chaque côté », a déclaré Paul.

Les cyclistes apprécieront certainement le pont.

« Si les gens font du vélo, ils peuvent prendre l’ascenseur, traverser et redescendre [in the other elevator] », a déclaré Paul.

Quiconque a essayé de traverser Joliet Road à pied, à vélo ou même en patins à roues alignées devrait être très heureux.

C’est parce que quiconque tente cette tâche doit faire attention aux véhicules. Très attentionné.

« C’est dangereux », a déclaré Paul, notant que trois personnes sont mortes à l’intersection au fil des ans.

Il n’est pas étonnant qu’elle, le maire Sean McDermott – un cycliste passionné – et d’autres fonctionnaires de la ville soient ravis. Les plans ont été annoncés au printemps lors d’une réunion du conseil municipal.

Il y a trois ans, la ville a ouvert une piste cyclable du côté est de Brainard qui s’étend du chemin Plainfield au sud jusqu’au chemin Joliet.

Il est prévu de construire plus de pistes cyclables à Countryside, dont une du côté ouest d’East Avenue. L’idée est qu’ils finiront tous par être liés.

« Il y a plus de vélos. Vous voyez beaucoup de gens se promener avec leurs chiens et leurs poussettes », a déclaré Paul.

De nombreux cyclistes et randonneurs utilisent le chemin de Brainard car il offre un accès facile aux sentiers de la réserve forestière de la Couronne d’Arie, située au sud-est de l’intersection.

La réserve forestière possède de nombreux sentiers où les gens peuvent faire du vélo, du jogging et de la randonnée, ainsi qu’une route sinueuse.

Le ministère des Transports de l’Illinois est en charge du projet car Joliet Road est une route nationale, a déclaré Paul.

Si un pont c’est bien, Campagne ne s’arrête pas là.

« Nous demandons également un éclairage sur Joliet Road car il fait si sombre la nuit », a déclaré Paul.