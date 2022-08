Countryside Flower Shop à Crystal Lake ouvre un nouveau jardin de fleurs coupées – Shaw Local

Les clients de Countryside Flower Shop peuvent désormais sélectionner et couper leurs fleurs au Katherine and Bill Hameder Cut Flower Garden, du nom des premiers propriétaires de la boutique.

La région de Cary-Grove, Crystal Lake, la région de Barrington et les chambres de commerce de Huntley ont co-organisé une cérémonie d’inauguration au Countryside Flower Shop au 5301 E. Terra Cotta Ave. à Crystal Lake pour célébrer l’ouverture du nouveau jardin coupé.

Countryside Flower Shop existe depuis 61 ans et les propriétaires actuels, Johannes Pieterse et Brent Troost, ont acheté le magasin à l’automne 2020, selon un communiqué de presse de la chambre Cary-Grove. Le Cut Garden est leur expansion la plus récente, profitant de la propriété de 28 acres.

Le Cut Garden est ouvert tous les jours de 10h à 16h

Pour une liste de ce qui pousse dans le jardin chaque semaine, rendez-vous sur https://www.countrysideflowershop.com/about/cut-garden/.