Countryfile laisse les fans déconcertés par le dernier épisode après le bouleversement du calendrier

Les téléspectateurs de COUNTRYFILE ont été désorientés après que l’émission de la BBC a quitté son créneau habituel.

Countryfile est devenu un favori du dimanche soir pour les fans de l’émission, le programme étant généralement diffusé entre 17h30 et 19h30 sur la chaîne phare du diffuseur.

Bbc

Countryfile diffusé un mardi au lieu d’un dimanche[/caption] Bbc

Ils ont exploré les racines et les traditions entourant Burns Night[/caption] Bbc

Matt a découvert quelque chose sur les perce-neige[/caption]

Son créneau horaire change généralement pour s’adapter à ce que les téléspectateurs peuvent regarder d’autre pendant la journée.

Mais, les fans de l’émission ont été laissés “confus” lorsque l’émission a été diffusée mardi et non son créneau habituel du dimanche.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a déclaré: #Countryfile sur mon écran ce soir me dérange. Quel jour est-il encore?”

Un autre a écrit : « #Countryfile un mardi. Ce n’est tout simplement pas juste.

Un troisième a écrit: «Cher #countryfile, ce n’est pas dimanche et je suis confus. Joyeux Noël et Nouvel An.

Un quatrième a tweeté: “C’est déjà assez grave qu’aujourd’hui ressemble à un dimanche sans mettre #countryfile.”

Countryfile est diffusé chaque semaine sur BBC One et rend compte des problèmes ruraux, agricoles et environnementaux au Royaume-Uni.

John Craven est le présentateur le plus ancien de l’émission, travaillant sur le programme pendant plus de 30 ans après avoir rejoint l’émission l’année suivante.

L’épisode de mardi de l’émission très appréciée de la BBC a vu la présentatrice Margherita Taylor transporter les téléspectateurs dans les Highlands écossais.

Elle a exploré les racines et les traditions entourant Burns Night.

Dans l’épisode, Margherita a visité Auchindrain qui est un exemple remarquablement préservé d’un canton agricole écossais.

Elle a vite découvert à quel point la vie était difficile dans les Highlands et que Noël n’était autrefois qu’une journée de travail normale pour les villageois.

Puis elle a essayé le haggis pour la première fois pendant que la cornemuse jouait.

Pendant ce temps, Matt aidait à sélectionner les perce-neige pour le festival et avait besoin de l’aide d’un organisateur pour sélectionner les fleurs parfaites.

Countryfile est disponible pour regarder sur BBC iPlayer.