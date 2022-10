Country Thunder Arizona 2023 sera titré par Luke Bryan, Cody Johnson, Jon Pardi et Dierks Bentley

Country Thunder Arizona 2023 a annoncé Luke Bryan, Cody Johnson, Jon Pardi et Dierks Bentley comme têtes d’affiche du festival de musique.

Ashley McBryde, Parker McCollum, Kip Moore, Parmalee, Lonestar, Tracy Byrd, Nate Smith, Randall King, Shane Profitt, Hailey Whitters et The Reklaws seront également sur scène. D’autres actes seront annoncés plus tard.

Country Thunder se déroule du 13 au 16 avril au Canyon Moon Ranch à Florence, en Arizona.

“Nos fans en Arizona attendent le plus grand et le meilleur en ce qui concerne le talent lors de nos événements”, a déclaré le PDG de Country Thunder Music Festivals, Troy Vollhoffer, dans un communiqué.

“Cette programmation va encore plus loin avec les talents les plus prometteurs du secteur et les artistes country classiques qui ont résisté à l’épreuve du temps”, a-t-il poursuivi.

Country Thunder Arizona 2022 comprenait des performances de Morgan Wallen, Riley Green, Florida Georgia Line et Blake Shelton.