Country Star subissant une double mastectomie – Hollywood Life

Crédit d’image : Holly Jee/imageSPACE/Shutterstock

Morgan Wade (née le 10 décembre 1994) est une chanteuse de musique country connue pour sa chanson « Wilder Days ».

En mai 2023, elle a révélé qu’elle avait testé le gène BRCA et qu’elle subirait une double mastectomie.

Ceux qui ont hérité des variantes des gènes BCRA1 et BCRA2 ont un risque élevé de plusieurs cancers.

Morgan Wade « va vraiment fort » en 2023. La star de la musique country de 28 ans à l’origine du hit « Wilder Days » profite autant de l’année qu’elle le peut avant de subir une double mastectomie par mesure de précaution contre le cancer du sein. « J’avais le gène BRCA », a-t-elle dit Page 6 au Highways Festival de Londres le 20 mai. « C’est un gène du cancer du sein, alors je vais subir une double mastectomie en novembre. Je vais vraiment dur jusqu’en novembre, alors novembre et décembre, je dois me reposer.

BRCA1 et BRCA2 sont des gènes qui produisent des protéines qui aident à réparer l’ADN endommagé, selon l’Institut national du cancer. Cependant, lorsqu’une personne hérite d’une variante nocive de l’un de ces gènes, elle présente un risque accru de plusieurs cancers, notamment les cancers du sein et de l’ovaire. Morgan ne laisse rien au hasard. » « Je me sens bien. Je suis juste énervée de ne pas pouvoir m’entraîner parce que j’aime vraiment m’entraîner », a-t-elle déclaré. Page 6 à propos de son opération à venir, ajoutant qu’elle travaille habituellement sept jours par semaine. « C’est mon seul scrupule à ce sujet. »

Alors qu’elle poursuit son 2023 – attrapez-la en tournée – voici ce que vous devez savoir sur Morgan.

Morgan Wade est une star de la country.

La carrière de Morgan a commencé en 2018 alors qu’elle était en première année à l’université. Elle enregistre et sort son premier album. Lors d’un concert au ’18 FloydFest, Jason IsbelL’ingénieur du son de a donné son album à Sadler Vädenguitariste du groupe d’Isbell, L’unité 400. Sadler et producteur Paul Ebersold savait que Morgan avait ilet ils ont travaillé avec elle pour assembler Téméraire, son premier album major. Thirty Tigers l’a sorti en 2021, qui a été acclamé par la critique.

« Avec le commerce d’initiés HITS proclamant, ‘Imaginez Kris Kristofferson comme une femme de la génération Z,’ Le New York Times délirant, ‘elle sonne comme si elle chantait des profondeurs de l’histoire’, et FADER offrant, ‘Wade a une voix comme une lame déchiquetée, assez tranchante pour faire couler le sang mais brillant sous la lumière,’ Téméraire a atterri dur et vrai », lit la biographie sur son site Web.

Téméraire a donné un coup sûr au Top 40 pour Morgan. « Wilder Days » a culminé au n ° 36 sur le Panneau d’affichage Chaud 100.

Elle est assez juste.

« La première fois que j’ai chanté devant des gens, je suis descendu dans ce sous-sol avec cinq hommes au hasard que j’ai trouvés sur Craigslist pour créer un groupe », a déclaré Morgan. Pierre roulante. À l’époque, elle était une étudiante de 19 ans qui fréquentait l’université de Roanoke, en Virginie. «Je me souviens juste qu’il y avait un gars assis devant avec des lunettes de soleil à huit heures du soir, en train de fumer de l’herbe. C’était vraiment normal. Et je suis juste allé dans la maison, et ils ont dit: ‘Ouais, au sous-sol.’ Alors je suis allé là-bas, et il y avait cinq gars là-bas. Mais, nous y sommes.

Le groupe Craigslist a aidé Morgan à enregistrer son premier album, l’auto-produit Marionnettes avec mon coeur. Elle a dit Pierre roulante que l’album est venu d’un moment de chagrin après avoir largué un petit ami. « Je viens de me mettre dans la tête que je pourrais former un groupe », se souvient Wade. « Cela l’énerverait ou le ferait revenir, l’un ou l’autre. »

Elle aime les tatouages.

« J’étais assis dans mon appartement. Une de mes amies du collège, elle était là. Elle était juste comme, ‘Je pense que tu aimerais des tatouages' », a-t-elle dit Pierre roulante. « Je ne sais pas pourquoi elle m’a dit ça, et j’étais comme, ‘Je pense que tu as raison.’ Littéralement conduit au salon de tatouage pour se faire tatouer. J’avais environ 90 dollars sur mon compte bancaire. Son premier tatouage était les initiales de son frère. Ce ne serait pas le dernier. « Je suis devenue assez accro, évidemment », a-t-elle déclaré, son corps maintenant couvert de dessins.

Morgan a décidé de subir une double mastectomie en raison de ses antécédents familiaux.

En mai 2023, Morgan a révélé à Page 6 qu’elle a découvert qu’elle avait « le gène BRCA ». Tout le monde a deux copies de ces gènes – une héritée de chaque parent, selon l’Institut national du cancer. BRCA1 et BRCA2 sont des gènes qui aident à réparer l’ADN endommagé et sont considérés comme des gènes suppresseurs de tumeurs. Pourtant, lorsqu’ils présentent certains changements – considérés comme des variantes ou des mutations nocives – ils peuvent développer des cancers.

Les personnes qui ont hérité de variantes nocives sont à risque de plusieurs cancers, notamment le cancer du sein et de l’ovaire. Les personnes atteintes de variantes nocives de BRCA1/BRCA2 ont tendance à développer un cancer à un plus jeune âge. « Ma mère avait [cancer], et mon petit cousin va l’avoir, mais je vais bien », a déclaré Morgan. Elle a choisi de subir une double mastectomie à titre préventif.

Son deuxième album de label majeur a promis de devenir fou.

Pierre roulante nommé Téméraire comme meilleur album country de 2021. La suite, Psychopathe, a été fixé pour une date de sortie en août 2023. « Avec ‘Psychopath’, nous avons fait un très bon travail en passant de Téméraire à l’étape suivante sans que ce soit si différent », a-t-elle déclaré Page 6 en mai 2023. « Je suis excité. Chaque chanson là-bas a son propre son et est complètement différente. … [The album] va dans où je suis dans la vie en ce moment. Qui est tellement occupé. Il s’agit de grandir et d’être plus âgé et de commencer à se dire : « Est-il temps de se calmer ? » Je pense que vous en verrez beaucoup sur le disque.

