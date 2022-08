Country First aidera à rétablir le courant au gouvernement – ​​Shaw Local

Pour l’éditeur:

L’état de notre système politique actuel est absolument horrifiant. Quand sommes-nous devenus une nation de dirigeants qui se concentrent de plus en plus sur ce qui est bon pour eux, malgré les besoins de leurs électeurs et de la nation ?

S’il y a certainement des responsables qui continuent d’essayer de faire ce qu’il faut dans l’exercice de leurs fonctions, il semble qu’ils soient de plus en plus maîtrisés par des extrémistes qui recourent à des tactiques puériles et à un tribalisme toxique pour se cacher derrière “le parti” alors qu’ils tentent d’imposer leur des visions erronées d’eux-mêmes sur le public, ne travaillant que pour être élus ou réélus.

Country First est une organisation de base non partisane qui se concentre sur la restauration du véritable pouvoir du gouvernement à ceux qui le servent. Le membre du Congrès Adam Kinzinger a lancé la création de Country First en réponse à sa prise de conscience que son parti s’était égaré.

Les participants ont réalisé qu’il n’y a pas de limites pour les fonctionnaires qui se concentrent sur ce qui est bon pour eux, au mépris total des besoins des électeurs et des dommages qui en résultent pour le gouvernement à tous les niveaux. L’organisation comprend actuellement des participants des deux principaux partis, car le tribalisme toxique ne connaît pas de frontières.

Si vous exprimez actuellement le sentiment d’être « sans-abri politiquement » et que vous avez soif de moyens de sortir de la folie actuelle, connectez-vous à www.country1st.com et rejoignez la conversation.

Jim Kvedaras

Glen Ellyn