Country Financial présente un don au service d’incendie de Princeton – Shaw Local

Les représentants financiers du comté, Jim et TJ Scruggs, ont fait un don de 1 500 $ à Operation Helping Heroes au service d’incendie de Princeton pour l’achat d’une civière avec une boîte à outils en dessous pour son UTV.

L’UTV est utilisé en cas d’urgence lors d’événements communautaires tels que des défilés, des festivals et des matchs de football.

Jim et TJ ont présenté le don à Nick Vujanov, Scott Etheridge et Brian Carrington du service d’incendie de Princeton.

« Nous sommes si heureux de pouvoir aider à prendre soin de ceux qui prennent soin de nous et enrichissent nos vies chaque jour au sein de notre communauté ; nos premiers intervenants », a déclaré Jim. “Ce don est un petit signe de notre appréciation qui, je l’espère, continuera d’avoir un impact positif sur notre communauté.”

Country Financial a fait don de plus de 4 millions de dollars depuis 2020 à des organisations et des programmes qui soutiennent les enseignants, les premiers intervenants, les militaires en service actif et les anciens combattants, soutenant la vision de l’entreprise d’enrichir la vie des communautés qu’ils servent.

Le programme Operation Helping Heroes a été créé en 2015 pour soutenir des événements et des programmes à but non lucratif qui profitent aux militaires en service actif, aux anciens combattants et à leurs familles. Le programme s’est ensuite élargi pour inclure les premiers intervenants et les enseignants.