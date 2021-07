Country Comfort avec Katharine McPhee et Eddie Cibrian annulé sur Netflix après une saison

COUNTRY Comfort avec Katharine McPhee et Eddie Cibrian se termine sur Netflix.

La série comique a été officiellement annulée après une seule saison sur le service de streaming.

7 Country Comfort a été annulé sur Netflix

Country Comfort – créé par Caryn Lucas – a suivi l’histoire du chanteur country en herbe Bailey (McPhee).

La chanteuse s’est retrouvée comme nounou pour le cow-boy et veuf Beau (Cibrian), ainsi que ses cinq jeunes enfants.

Avec tout son charme et sa détermination, la nouvelle nounou s’est rapidement adaptée à la vie de famille et est devenue la figure maternelle du foyer.

En plus de l’émission, Netflix a également annoncé l’annulation de trois autres comédies, Amizade Solorid, Professor Iglesias et The Crew.

7 Katharine McPhee et Eddie Cibrian sont apparus dans la sitcom Crédit : BETH DUBBER/NETFLIX

7 Eddie a joué le cow-boy et le veuf Beau Crédit : ALI GOLDSTEIN/NETFLIX

7 Katharine a joué le rôle de la chanteuse country en herbe Bailey Crédit : ALI GOLDSTEIN/NETFLIX

Pendant ce temps, la nouvelle survient des mois après que Katharine a accueilli son premier enfant avec son mari, producteur de musique, David Foster.

L’actrice de 36 ans a donné naissance à un petit garçon en février.

À l’époque, le couple avait dit Nous hebdomadaire: « Tout s’est bien passé. Maman et bébé sont en bonne santé. »

Katharine et David, 71 ans, ont révélé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble en octobre de l’année dernière.

7 La série a été annulée après une saison Crédit : ALI GOLDSTEIN/NETFLIX

7 L’acteur est déjà apparu dans Sunset Beach et CSI: Miami Crédit : Getty

7 Katharine a accueilli son premier enfant avec son mari David Foster plus tôt cette année Crédit : Getty Images – Getty

Des mois plus tard, l’actrice a annoncé que le couple attendait un petit garçon.

Elle a dit au Les femmes au top podcast : « Depuis que j’ai un garçon, je ne sais pas si les gens le savent, c’est vraiment différent, vous pensez à des choses différentes.

« J’ai toujours voulu une fille, c’est toujours ce que je voulais – j’ai toujours voulu les deux. Soyons honnêtes à ce sujet.

« Mais maintenant que j’ai un garçon, je me dis : ‘Ouf, wow, il y a différentes choses dont je dois m’inquiéter.’ Par rapport aux choses auxquelles je penserais avec une fille. »

David est un musicien et producteur canadien qui a travaillé avec des légendes de l’industrie, notamment Alice Cooper, Rod Stewart et Kenny Rogers.

Il a été marié cinq fois, dont Yolanda Hadid.

La star est déjà papa de ses filles Sara, 39 ans, Erin, 38 ans, et Jordan, 34 ans, Amy, 47 ans, de son premier mariage, et de sa fille aînée Allison, 50 ans.