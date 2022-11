‘Country Christmas Harmony’s Danny Pintauro sur son retour: Exclusif – Hollywood Life

Voir la galerie





Danny Pintauro est plus que prêt pour le prochain chapitre de sa carrière. Il est devenu célèbre en tant qu’enfant star jouant Jonathan Bower dans la série à succès Qui est le boss? Maintenant, Danny revient sous les projecteurs avec un rôle d’acteur majeur après près de 30 ans. HollywoodLa Vie a parlé EXCLUSIVEMENT avec l’homme de 46 ans de jouer le rôle d’Eugene dans le nouveau film de vacances à vie Une harmonie de Noël champêtredont la première aura lieu le 18 novembre.

“Parce que je reviens dans l’entreprise pour la première fois depuis très longtemps, mon manager et moi avons décidé que j’auditionnerais pour à peu près tout ce qui se présenterait et qui serait intéressé à m’avoir parce que j’ai juste besoin de construire un nouveau CV. Je dois accumuler les crédits », a expliqué Danny.

Il a poursuivi: “L’audition est venue en premier et je me suis dit, oui, quoi que ce soit, je le ferai. Et puis j’ai eu le matériel et j’ai commencé à le lire. Ce que je préfère à ce sujet, c’est que vous savez comment dans les films de Noël, il y a toujours un personnage qui dit au personnage principal : “Tu as ça.” Comme, aux trois quarts du film, le genre de moment « allez les chercher ». Mon personnage avait ça. J’ai commencé à le lire et il est tellement intelligent et se soucie de Chrissy, de Brooke Elliot personnage, que j’étais instantanément beaucoup plus excité à ce sujet. J’ai eu environ trois heures pour préparer l’audition. Dès que j’ai découvert que c’était exactement le genre de rôle que je cherchais, j’ai vraiment sauté dedans et j’ai fait du mieux que je pouvais en trois heures.

Il a finalement décroché le rôle d’Eugene, le premier rôle pour lequel il a auditionné après un certain temps loin d’Hollywood. Danny a admis que le rôle avait vraiment aidé sa confiance.

“Tu n’as aucune idée. Je n’arrête pas de dire que je suis un fervent partisan de l’univers, de l’énergie et des signes. Pour que l’univers soit littéralement comme, oh, vous êtes prêt à revenir. D’accord, tiens, prends ça, tu es sur la bonne voie, c’était tellement génial et tellement gratifiant », a déclaré Danny.

Dans Une harmonie de Noël champêtre, Danny joue un homme gay qui est marié et heureux. La vie a été consacrée à la représentation à tous les niveaux, et Danny est «fier» de la façon dont le réseau met en valeur l’inclusivité dans sa programmation de vacances.

«Le genre de film de Noël était de loin le plus gros obstacle lorsqu’il s’agissait de commencer à faire de la représentation, en particulier pour la communauté LGBTQ +. Je suis tellement fier des progrès qu’ils font », a déclaré Danny HollywoodLa Vie. « C’était l’autre chose. C’est un vrai personnage gay. Mon personnage est marié. Toute la deuxième sorte d’intrigue secondaire du film parle de mon mariage et de la difficulté pour moi d’être loin de mon mari. J’étais juste un peu sidéré que ce soit le cas. Je suis tellement fier d’eux.

Danny a ajouté que la télévision a fait « plus de sauts et de limites que je n’aurais jamais pu l’imaginer. Quand je suis sorti, le concept d’un film de Noël avec une histoire gay… J’aurais tellement ri de toi. Comme, tu dois être fou. Cela n’arrivera jamais. Et maintenant nous sommes là”, a admis l’acteur.

Maintenant que Une harmonie de Noël champêtre est arrivé, Danny est « convaincu à 100% que c’est le début du prochain chapitre. Je ne peux pas m’empêcher de croire en quelque sorte que, à quel point les gens ont été favorables à la sortie de ce projet, à quel point les choses intéressantes qui m’ont été proposées ont été jusqu’à présent et à quel point je me sens bien pour toutes les choses qui sont venues à moi . Pendant de nombreuses années en tant qu’acteur, j’étais comme, je ne suis pas ce type, tu sais? Et maintenant c’est comme si tout ce pour quoi j’auditionnais était oui, c’est exactement ce que je veux jouer. Oui, c’est qui je suis et qui je peux jouer. C’est là-bas. Je sais qu’il est.”

Danny a joué dans la série comique à succès Qui est le boss? pendant les 8 saisons de l’émission de 1984 à 1992. Une série de suites est actuellement en préparation, alors Danny reprendra-t-il le rôle de Jonathan ?

“Je sais que c’est toujours en cours, et j’ai parlé à Alyssa [Milano] et Tony [Danza] à ce sujet. Leur concept est vraiment intéressant. Leur concept est de se concentrer entièrement sur la relation entre Tony et Samantha et d’où sont-ils maintenant et ce que cette relation signifie avec son personnage, je pense, étant assez libéral et le sien n’étant peut-être pas si libéral. Je suis vraiment excité de voir ça, alors j’espère que ça réussira. J’ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Il n’y a aucun moyen que Jonathan ne soit pas impliqué. Je veux dire, à un moment donné, Jonathan fera une apparition à coup sûr. Il n’y a pas moyen. Au début, je me disais que je devrais vraiment être là dès le début. Mais j’ai en quelque sorte repensé, et j’espère pouvoir produire quelques très bons rôles où je pourrai montrer mes talents d’acteur avant que cela n’arrive, afin que je ne Je ne reviens pas tout de suite dans le rôle de Jonathan Bower parce que c’est un peu la dernière chose que je veux. J’ai passé toutes ces années à essayer de m’éloigner du stéréotype de Jonathan Bower, puis la première chose que je fais est de rebondir dedans, ce n’est pas une bonne décision de carrière en quelque sorte.