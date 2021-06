TLC a annulé l’émission de téléréalité « Counting On » à la suite de l’acte d’accusation de Josh Duggar pour pornographie juvénile plus tôt cette année.

Le vice-président de la publicité du réseau, Nikki Lichterman, a confirmé mardi à USA TODAY que TLC ne produira pas de saisons supplémentaires de séries, qui ont commencé en 2015.

« TLC estime qu’il est important de donner à la famille Duggar la possibilité de régler leur situation en privé », a ajouté Lichterman.

La famille Duggar est devenue célèbre avec l’émission TLC « 19 Kids and Counting », qui racontait la vie personnelle des parents de l’Arkansas Jim Bob et Michelle Duggar et de leurs enfants. TLC a annulé « 19 Kids and Counting » en 2015 à la suite d’un scandale d’abus sexuels impliquant le fils aîné du couple, Josh, qui a également admis plus tard une dépendance au porno et avoir trompé sa femme Anna.

Le spin-off de la série « Counting On » présentait des intrigues axées sur les sœurs de Josh et leurs jeunes familles.

L’annonce de l’annulation de « Counting On » intervient le jour même où un juge a ordonné de reporter le procès de Duggar au 30 novembre.

En avril, un grand jury fédéral du district ouest de l’Arkansas a inculpé Duggar, alléguant qu’en 2019, il avait sciemment reçu des images d’enfants de moins de 12 ans. L’ancienne star de TLC a été inculpée de deux chefs d’accusation liés à la pédopornographie.

Les avocats de Duggar – Justin Gelfand, Travis Story et Greg Payne – ont déclaré dans une déclaration conjointe à l’époque que leur client avait plaidé non coupable des deux chefs d’accusation et prévoyait de « riposter dans la salle d’audience ».

Selon un communiqué de presse du bureau du procureur des États-Unis, Duggar pourrait encourir jusqu’à 20 ans de prison et des amendes allant jusqu’à 250 000 $ pour chaque chef d’accusation.

« Duggar aurait possédé ce matériel, dont certains décrivent des abus sexuels sur des enfants », a indiqué le communiqué de presse.

L’affaire est poursuivie en partie par l’initiative nationale Project Safe Childhood, un programme lancé en 2006 par le ministère de la Justice pour protéger les enfants contre l’exploitation et les abus sexuels.

Moins d’une semaine avant son arrestation, la femme de Duggar a annoncé sur Instagram qu’elle était enceinte de leur septième enfant, une petite fille.

Duggar n’a jamais été inculpé après qu’un tuyau anonyme ait déclenché une enquête sur ses attouchements présumés sur cinq filles en 2002 et 2003. Il a reconnu des actes répréhensibles dans une déclaration après la publication de reportages en 2015. Ses parents et deux de ses sœurs ont ensuite confirmé les actions.

Contributeur : Andrea Mandell ; Presse Associée