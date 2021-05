Counterpoint prévoit 310 millions d’expéditions d’écouteurs TWS en 2021

La frénésie des écouteurs True Wireless Stereo (TWS) observée ces dernières années devrait également se développer cette année. Selon le dernier Recherche de contrepoint rapport prévisionnel, nous devrions voir environ 310 millions d’écouteurs TWS expédiés en 2021, soit une hausse de 33% par rapport aux 233 millions d’unités vendues en 2020. Apple, Xiaomi et Samsung devraient rester les trois plus grands acteurs du domaine.

Malgré la pandémie en cours et la baisse des dépenses de consommation, les expéditions mondiales d’écouteurs TWS ont augmenté de 78% l’année dernière. Selon des rapports antérieurs, 233 millions d’écouteurs sans fil ont été expédiés en 2020, ce qui dépassait largement les attentes initiales. Les écouteurs TWS sont restés l’un des produits technologiques les plus recherchés au cours de l’année écoulée, les offres de bas et de milieu de gamme ayant connu la plus forte croissance.

Apple a toujours ouvert la voie l’année dernière et devrait à nouveau capturer le plus de livraisons avec environ 27% de part de marché. Xiaomi devrait rester éloigné de la deuxième place avec 9% du marché, tandis que Samsung complétera très probablement le top trois avec sa part de marché de 7%. Le trimestre de juillet à septembre devrait être la période de pointe pour le marché et il y a certainement beaucoup d’intérêt autour de la prochaine version d’Apple AirPods qui devrait arriver cet automne.

