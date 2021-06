Countdown partage un retour épique sur la première apparition d’Anne Robinson à l’émission alors qu’elle fait ses débuts en tant qu’hôte

COUNTDOWN a partagé un retour épique sur la première apparition d’Anne Robinson dans la série alors qu’elle fait ses débuts en tant qu’hôte.

Anne, 76 ans, succède aujourd’hui à Nick Hewer en tant qu’animatrice de l’émission Channel 4.

5 Anne Robinson fait ses débuts en tant qu’animatrice de Countdown dans l’émission d’aujourd’hui

Dans un premier aperçu, le spectacle s’ouvre avec un clip de retour à l’époque où Anne est apparue en tant qu’invitée aux côtés de l’hôte d’origine Richard Whiteley dans les années 1980.

Anne arborait une coiffure classique des années 80, dont elle plaisante immédiatement lorsque la caméra se tourne vers elle en studio dans le fauteuil des présentateurs.

Elle dit: « Oui, ce n’est pas ma première apparition. Si vous essayez de comprendre, c’était en 1987 et l’indice était ma coiffure.

« Bay City Rollers, très Bay City Rollers. »

5 Le spectacle s’ouvre sur un retour à l’époque où Anne était invitée en 1987

5 Anne était au programme avec l’hôte original du compte à rebours, Richard Whiteley

5 Anne a plaisanté sur sa coiffure des Bay City Rollers dans le clip

Anne tourne ensuite son attention vers la co-vedette Rachel Riley et dit: « Je pense que vous aviez un an quand c’était le cas? »

Rachel répond en plaisantant : « Tu as pratiqué tes maths, n’est-ce pas ? »

Cela vient après qu’Anne se soit vantée d’être la « femme la plus âgée à la télé ne jugeant pas les gâteaux ».

Dans une interview exclusive avec The Sun, elle a déclaré: « Je me demande pourquoi nous ne sommes pas plus nombreux. Je me demande pourquoi si Huw Edwards avait une sœur jumelle lirait-elle les nouvelles pendant ses jours de congé?

5 Elle a également souligné que la co-star Rachel Riley n’aurait qu’un an lors de sa diffusion.

« C’est presque comme si les responsables de l’information pensaient que s’ils embauchaient une lectrice de nouvelles de plus de 50 ans, ils devaient faire de la place pour son scooter de mobilité en studio.

«Je ne me souviens pas des nouvelles locales que nous recevons ici, mais c’est typique, le gars n’a pas de cheveux et la présentatrice est jeune et jolie et je ne sais pas quand cela va changer. Je ne sais pas.

« Je sais que je suis la femme la plus âgée à la télévision à ne pas juger les gâteaux. »

Anne Robinson fait ses débuts sur Countdown aujourd’hui à 14h10 sur Channel 4.