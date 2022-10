Counseling gratuit disponible pour les jeunes 2S/LGBTQIA+ et IBPOC à Kelowna – Kelowna Capital News

Les jeunes racialisés et queer sont accueillis dans un espace sécuritaire à Kelowna où ils peuvent accéder à des conseils gratuits de conseillers 2S/LGBTQIA+ et IBPOC.

Cet espace vous appartient a obtenu un financement de l’Hôpital général de Kelowna pour offrir 16 semaines de counseling gratuit aux jeunes de Kelowna et de l’ensemble de Syilx Okanagan.

Meaghan Duckett (elle), travailleuse sociale, est la fondatrice de This Space Belongs to You. Elle a créé le site Web il y a deux ans dans le but de créer un environnement sûr où les personnes de couleur et la communauté queer peuvent accéder aux ressources en santé mentale dont elles ont besoin.

Duckett est une femme queer de couleur et, grâce à son expérience vécue, elle a réalisé qu’il y avait une lacune dans les services de santé mentale offerts aux personnes comme elle.

“J’en ai assez de travailler dans un système qui n’est pas toujours inclusif ou n’accepte pas tout le monde, et j’ai continué à remarquer des lacunes et des obstacles aux services.”

Elle a expliqué qu’il y a un manque de services sociaux à faible barrière disponibles à travers le pays et en particulier dans le Sylix Okanagan pour les jeunes homosexuels et racialisés.

Les jeunes homosexuels et IBPOC connaissent des taux de suicide importants, des disparités en matière de santé mentale et sont souvent confrontés à la discrimination lors de l’accès aux services, a déclaré Duckett.

Souvent, les services de conseil ont un coût prohibitif ou n’offrent pas de soins tenant compte des traumatismes, anti-oppressifs, affirmant le genre et intersectionnels. Duckett a déclaré que les jeunes se verront représentés dans tous les conseillers travaillant pour ce service.

Le service de conseil gratuit est disponible en personne, par téléphone ou virtuellement, selon le niveau de confort ou la situation du jeune.

Elle a déclaré que la sécurité était la priorité absolue de son équipe.

Les jeunes peuvent accéder au programme en ligne sur thisspacebelongstoyou.com où ils peuvent s’inscrire eux-mêmes au service de conseil.

Les fournisseurs de soins de santé peuvent orienter les patients via le site Web.

Duckett espère obtenir un financement supplémentaire pour prolonger le projet de 16 semaines. En plus des services continus, elle souhaite créer un centre d’accueil avec une équipe multidisciplinaire pour soutenir les jeunes de Kelowna.

Plus d’informations sont disponibles en ligne ou sur Instagram.

