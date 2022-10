Coumboscuro : Le village italien qui ne parle pas italien

(CNN) — Surnommée la « Petite Provence » italienne, Sancto Lucio de Coumboscuro est un village isolé dans presque tous les sens.

Situé près de la frontière entre la région du Piémont en Italie et en France, les visiteurs doivent soit prendre l’avion pour Turin, prendre un train puis un bus, soit conduire au sud de la Provence pour s’y rendre.

Ceux qui font le voyage ici seraient pardonnés de se demander s’ils sont dans le bon pays, en particulier lorsque les habitants leur disent au revoir avec l’inconnu “arveire” plutôt que “arrivederci”.

La langue officielle de Coumboscuro est le provençal, un ancien dialecte médiéval néo-latin de l’occitan, la langue parlée dans toute la région d’Occitanie en France.

Seule une trentaine de personnes vivent dans le village et la vie est loin d’être facile pour les habitants. Coumboscuro est en grande partie composé de familles de bergers, qui voient souvent leurs troupeaux attaqués par les loups qui errent ici.

L’électricité est souvent coupée pendant des semaines pendant l’hiver, alors que la connexion Internet ici est minimale.

Mais les paisibles prairies de montagne et les champs de lavande violette du village sont idéaux pour les visiteurs à la recherche d’une retraite débranchée, tout comme les vues à couper le souffle depuis ses sommets alpins, qui s’étendent jusqu’à la Côte d’Azur.

Oubliez les bars, les supermarchés et les restaurants, tout buzz social se limite aux événements folkloriques occasionnels qui ont lieu dans le village, ou lorsque les excursionnistes se lancent dans des chasses aux champignons solitaires le week-end.

Mode de vie au rythme plus lent

La bergère Agnès Garrone fait partie d’un petit nombre d’habitants du village italien de Coumboscuro. Agnès Garrone

Les habitants adoptent un style de vie simple et au rythme plus lent en harmonie avec la nature.

“Nous n’avons pas de télévision. Ce que vous n’avez jamais eu ne vous manque pas vraiment. Lorsqu’il y a une panne de courant pendant 15 jours d’affilée, il n’y a aucune raison de paniquer : nous déterrons nos grands-parents” vieilles lampes à huile”, a déclaré la bergère locale Agnès Garrone, 25 ans, à CNN Travel.

“J’ai l’habitude de me lever à l’aube pour garder les moutons. Je travaille 365 jours par an, zéro jour férié. Je ne connais ni Noël ni Saint-Sylvestre, car même pendant les fêtes, mes troupeaux ont besoin de manger et d’être soignés.

“C’est une vie de sacrifice mais c’est tellement gratifiant quand on voit la naissance d’un agneau.”

Garrone gère La Meiro di Choco, une ancienne ferme qui se trouve être le seul B&B de Coumboscuro.

Ceux qui réservent se couchent dans des cabanes en bois traditionnelles, dégustent des produits frais du verger et ont la possibilité d’acheter de la laine de première qualité d’un mouton italien indigène appelé Sambucana, également connu sous le nom de Demontina.

Alors que de nombreux jeunes habitants du village ont fui à la recherche d’un avenir meilleur ailleurs il y a de nombreuses années, Garrone et ses frères ont décidé de rester et de travailler sur les terres de leurs ancêtres.

Leur mère cultive du cannabis et d’autres herbes à des fins médicinales et fabrique des sirops à partir de feuilles de sureau et de pissenlits.

Renaissance culturelle

Des fêtes et des défilés folkloriques célébrant les traditions provençales sont souvent organisés dans le village. Coumboscuro Centre Prouvençal

“Les visiteurs sont les bienvenus pour venir séjourner chez nous, nous avons besoin de personnes pour découvrir notre monde, nous ne voulons pas être oubliés et nous avons tellement de patrimoine à partager”, déclare Garrone.

La jeune femme de 25 ans considère le provençal, qui est souvent caractérisé comme un mélange entre le français et l’italien, comme sa langue maternelle plutôt que l’italien.

Elle explique que faire partie d’une communauté socioculturelle et linguistique vieille de plusieurs siècles lui procure un fort sentiment d’identité et d’appartenance territoriale.

La région de la région du Piémont où se trouve Coumboscuro est passée plusieurs fois entre la domination italienne et française dans l’histoire, ce qui explique en partie le fait que des habitants comme Garrone ne se sentent ni italiens ni français – simplement provençaux.

Entouré de forêts de noisetiers et de frênes, il est divisé en 21 minuscules hameaux disséminés dans la vierge Valle Grana, chacun composé d’une poignée d’habitations en pierre et en bois.

Les quartiers sont reliés par des sentiers de randonnée, de VTT et d’équitation parsemés d’installations de land art.

Son quartier principal, composé de seulement huit pittoresques cottages en bois aux murs ornés de fresques regroupés autour d’une ancienne chapelle, a été fondé en 1018 par des moines français qui ont récupéré les terres à des fins rurales.

Bien que Coumboscuro ait prospéré pendant de nombreuses années, les choses ont commencé à changer dans les années 1400, lorsque les hivers rigoureux ont vu de nombreuses familles s’installer en Provence pendant une grande partie de l’année et ne revenir que pendant l’été.

La population du village a diminué pendant de nombreuses années, mais Coumboscuro a connu une sorte de renouveau dans les années 1950 lorsque le grand-père de Garrone, Sergio Arneodo, a pris la relève en tant qu’instituteur du village.

Après avoir étudié la langue locale ancestrale, il a contribué à retrouver les racines linguistiques et l’attrait folklorique de la langue provençale, donnant à la communauté un coup de pouce bien nécessaire.

Pèlerinage spirituel

Le Roumiage, pèlerinage spirituel de la Provence au Coumboscuro, s’y déroule chaque année. Coumboscuro Centre Prouvençal

Aujourd’hui, qu’il s’agisse d’une pièce de théâtre mettant en scène des acteurs en costumes traditionnels, d’expositions d’art, de concerts, de festivals, de danses folkloriques, de concours dialectaux, de laboratoires d’écriture ou encore de boutiques d’artisans, les activités et événements qui célèbrent les traditions provençales sont nombreux.

Les personnes intéressées à en savoir plus peuvent visiter le musée ethnographique du Coumboscuro, tandis que le centre d’études provençales propose des cours de langue et d’écriture provençales pour adultes débutants et enfants.

Chaque mois de juillet, des milliers de Provençaux vêtus de vêtements traditionnels embarquent pour le Roumiage, un pèlerinage spirituel au départ de la Provence dans le sud de la France le long des Alpes jusqu’à Coumboscuro.

Le voyage les emmène à travers des sommets enneigés, des canyons escarpés et des forêts de châtaigniers, le même itinéraire emprunté par leurs ancêtres, ainsi que des commerçants médiévaux, des hors-la-loi et des contrebandiers transalpins au fil des ans.

Une fois arrivés à Coumboscuro, les pèlerins sont accueillis par une immense fête, avec des tentes et des granges installées comme hébergement temporaire.

Bien que le déclin de la population continue d’affliger le village, ses habitants, désormais plus conscients de leurs racines, ont développé un attachement primitif à leur ville natale. Aujourd’hui, beaucoup considèrent Coumboscuro comme le berceau du microcosme provençal.

Langue en danger

L’instituteur Sergio Arneodo a aidé à retrouver les racines linguistiques de la langue provençale dans les années 1950. Coumboscuro Centre Prouvençal

“Après le renouveau culturel, les menuiseries vendent désormais des pièces artisanales provençales traditionnelles et les fermes ont refleuri, cultivant des pommes de terre, du cidre de pomme, des châtaignes et fabriquant des boissons aux herbes”, explique Davide Arnoedo, qui dirige le musée ethnographique Coumboscuro et le centre d’études provençales.

“Des universitaires, des intellectuels et des artistes se réunissent ici pour des expositions d’art et des conférences afin de discuter de notre riche patrimoine.”

Suite à des campagnes de sensibilisation de la communauté locale, l’Italie a officiellement reconnu l’existence de la minorité occitane en 1999, et le provençal est désormais protégé par la loi nationale.

“C’est l’une des rares vallées au monde où notre langue survit”, ajoute Arneodo, qui est aussi l’oncle de Garrone, ainsi que le fils de Sergio Arneodo.

“Auparavant, c’était une langue lyrique et littéraire parlée par des ménestrels de la cour itinérants qui sont ensuite tombés dans l’oubli mais ici, grâce aux efforts de mon père, les jeunes ont récupéré l’héritage de leurs ancêtres et beaucoup ont décidé de rester.”

Riche patrimoine

Les résidents sont extrêmement fiers de leur héritage et ont un fort attachement à leur ville natale. Coumboscuro Centre Prouvençal

Les sorcières et les chamans jouent un rôle énorme dans le monde provençal, tout comme la bonne cuisine alpine, et il y a définitivement une ambiance magique à Coumboscuro.

En fait, la légende raconte qu’un certain nombre d’habitants ont été dotés du pouvoir de guérir les os brisés et les chevilles tordues.

Certains pensent même que les bois sont habités par des fées et des faunes appelées Sarvan, qui auraient non seulement enseigné aux habitants comment faire du beurre ainsi que du fromage Toma et Castelmagno, mais auraient également fait des blagues aux agriculteurs en leur volant leur lait frais et leurs sacs. plein de noix.

Chaque année, Coumboscuro organise le Boucoun de Saber, ou “morceaux de savoir”, une foire alimentaire populaire qui met en valeur les principales spécialités alpines d’origine provençale.

Quant à la cuisine locale, certaines recettes traditionnelles incluent La Mato, ou “la folle”, composée de riz, d’épices et de poireaux, ainsi que de pommes de terre fumées bodi en balo, qui sont chauffées dans la cheminée selon un rituel ancien.

L’aïoli, une sauce méditerranéenne à base d’ail, est populaire en accompagnement des plats classiques. Dandeirols – un maccheroni maison servi avec de la crème fouettée et des noix – est un autre exemple remarquable.