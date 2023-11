Couloirs humanitaires à Gaza ; Ouverture du siège de Manchin au Sénat : NPR

Bonjour. Vous lisez la newsletter Up First. S’abonner ici pour le recevoir dans votre boîte de réception, et écouter au podcast Up First pour toutes les nouvelles dont vous avez besoin pour commencer votre journée.

Des dizaines de milliers de personnes fuient la ville de Gaza à pied, et Israël a accepté de permettre aux civils bloqués au nord de Gaza de se déplacer vers le sud pendant plusieurs heures chaque jour dans ce que le gouvernement israélien appelle des couloirs humanitaires. Israël a observé de brèves pauses tout au long de la semaine. Le voyage vers le sud est encore ardu, Daniel Estrin de NPR raconte En premier.

Anas Baba, producteur de NPR, rapporte depuis Gaza que les gens brandissent des drapeaux blancs lorsqu’ils passent devant les cadavres et les chars israéliens. Assoiffé et haletant d’épuisement, beaucoup lui disent ils ne savent pas où ils vont ensuite.

Cet accord n'est pas un cessez-le-feu beaucoup réclament une pause humanitaire. Voici ce que signifient ces termes.

Vérifier npr.org/mideastupdates pour plus de couverture, des points de vue différents et une analyse de ce conflit.

Le sénateur démocrate de Virginie-Occidentale. Joe Manchin ne cherchera pas à être réélu l’année prochaine, compliquant les espoirs des démocrates de conserver leur majorité déjà mince au Sénat. Manchin a exercé une influence significative sur des lois clés – et a irrité de nombreuses personnes – dans son parti, en tant que modéré issu d’un État rouge. Sa décision donne un avantage aux Républicains qui cherchent à renverser ce siège.

Dave Mistich de NPR rapporte depuis Morgantown que Manchin aurait fait face à un dur combat de réélection, avec deux candidats républicains forts déjà en course. Il affirme que le départ de Manchin est une grande perte pour les démocrates de Virginie occidentale, dirigée par les républicains, qui ont voté massivement pour l’ancien président Donald Trump lors des deux élections.

Les démocrates et les républicains ont de bonnes raisons de s'inquiéter. sur les élections de 2024, mais il est encore tôt, dit Domenico Montanaro de NPR.

Les passages de migrants le long de la frontière sud des États-Unis ont atteint de nouveaux sommets cette année, tout comme le nombre de personnes déplacées dans le monde. Jasmine Garsd de NPR a passé du temps à Tijuana, au Mexique cette semaine parler avec des gens de plus en plus désespérés en attendant leurs rendez-vous d’immigration. Parmi eux, un étudiant en médecine vénézuélien qui a passé des mois dans des refuges mexicains et un médecin spécialiste russe fuyant la guerre avec sa famille.

Garsd raconte Édition du matin que les gens sont inquiets sur la recherche d’un logement et d’un travail, et potentiellement sur la xénophobie, une fois aux États-Unis. Elle dit que tous les migrants avec qui elle a parlé ont dit que « cela ne peut pas être pire que d’où ils viennent ».

Les poux font du stop sur nos têtes depuis si longtemps qu’ils ont enregistré l’histoire humaine dans leur ADN. “Nous pouvons considérer les poux humains comme des héritages de notre passé”, déclare Marina Ascunce, généticienne évolutionniste du ministère américain de l’Agriculture. Son équipe vient de publier une étude révélant ce que les poux peuvent nous apprendre sur la migration humaine vers les Amériques – et leurs recherches ne s’arrêtent pas là. Écoute l’histoire ou lis-le ici.

Découvrez quoi Radio Nationale Publique regarde, lit et écoute ce week-end :

Films: Celle de Sofia Coppola Priscille raconte l’histoire de l’un des couples les plus emblématiques d’Amérique, à travers yeux d’une adolescente Priscilla Presley vivant avec Elvis à Graceland.

LA TÉLÉ: Dans la série australienne Paramount+ Colin des comptesun vrai duo mari et femme incarne deux inconnus solitaires qui se lient après qu’un accident les laisse avec un chien blessé et de grosses factures vétérinaires.

Livres: L’écran d’or : les films qui ont fait l’Amérique d’origine asiatique est une collection de commentaires culturels sur l’état de Représentation américaine d’origine asiatique dans les medias. L’auteur Jeff Yang le décrit comme « un peu comme une acclamation à haute voix ».

Musique: Le premier album original de Cher depuis une décennie, “Christmas”, est également son premier album de vacances. Elle a parlé avec NPR sur son processus, ses collaborateurs et cette fois où elle a sauté dans un train de marchandises lorsqu’elle était enfant.

Jeux: Vous cherchez une activité de groupe pour Thanksgiving ? WarioWare : Déplacez-le ! transformera votre famille et vos amis en “des diablotins du chaos se tortillant“, écrit James Perkins Mastromarino de NPR.

Questionnaire: Cela a été une grande semaine pour la politique et les animaux. Vous devrez être à jour sur les deux pour réussir les tâches toujours plus délicates. Quiz d’actualité NPR.

L’hymne folk “Fast Car” de Tracy Chapman en 1988 a été nommé chanson de l’année. aux Country Music Awards de cette semaine, faisant d’elle la premier artiste noir à remporter ce prix. Le site de chat vidéo Omegle fermé après plus d’une décennieson créateur reconnaissant certaines personnes ont abusé de la plateforme pour « commettre des crimes indiciblement odieux ». Laura Eshelman traversait une période difficile lorsqu’elle s’en est prise à un homme qui lui demandait de l’argent dans la rue. Sa réponse l’a émue aux larmes.

