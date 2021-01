L’Inde célèbre le Jour de la République le 26 janvier pour honorer la date à laquelle la Constitution indienne est entrée en vigueur en 1950. Cette année, la nation célébrera son 72e Jour de la République. L’événement principal aura lieu au Rajpath dans la capitale nationale de l’Inde, New Delhi. Auparavant, on disait que le Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, sera l’invité principal de la parade de la fête de la République de cette année. Mais en raison de la nouvelle variante de la pandémie de Covid-19, il a annulé sa visite en Inde le jour de la République 2021.

Le président de l’Inde accueille le drapeau au Rajpath chaque année, après quoi le défilé du Jour-R est organisé pour rendre hommage à l’Inde, à son unité dans la diversité et au riche patrimoine culturel. De plus, tous les états du pays construisent de beaux tableaux pendant le défilé pour mettre en valeur leur culture et leur caractère unique.

Le drapeau national indien, il comprend trois couleurs – safran, blanc et vert, avec le chakra Ashoka de couleur bleu marine au centre. Chaque couleur du drapeau représente un certain aspect du pays.

Safran: La couleur la plus élevée du drapeau indique la force et le courage du pays. La couleur symbolise également le sacrifice et, par conséquent, représente des sentiments désintéressés envers la nation. La couleur rappelle aux dirigeants politiques de travailler pour le pays sans motifs personnels et encourage également les soldats pour leurs travaux désintéressés aux frontières pour protéger le pays.

Blanc: La bande médiane du drapeau est de couleur blanche indiquant la paix, la vérité et la pureté. Le blanc est synonyme de pureté, d’honnêteté et de paix. Comme l’Inde est une nation avec des cultures et des religions vivantes, cette couleur rappelle à chacun de maintenir la paix et de vivre en harmonie. La couleur représente également la connaissance et la propreté.

Chakra Ashoka: Le chakra est de couleur bleu marine et est composé de 24 rayons. Il représente la «roue de la loi» ou la «roue du Dharma» dans la capitale du lion de Sarnath faite par l’empereur Ashoka. Il représente le mouvement ou la vie en mouvement et la mort en stagnation.

Vert: Le vert est la couleur de la dernière bande de notre drapeau. Il représente la verdure ou la fertilité, la prospérité et la foi. La couleur montre l’importance de l’environnement et de l’agriculture.